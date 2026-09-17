Fernando Solórzano, actor de ‘Vecinos’ denunció un robo a uno de sus hijos en Bogotá

El actor de ‘Las Muñecas de la Mafia’ se pronunció a través de sus redes sociales para interponer una denuncia pública por la inseguridad en Bogotá. Los hechos ocurrieron durante la mañana del 16 de septiembre, a las 11:13 a.m., en pleno corazón del barrio Cedritos, cerca al parque Las Margaritas, en la localidad de Usaquén.

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Según relató, su hijo estacionó su vehículo por unos minutos para tomarse un café. En tan solo cuatro minutos, delincuentes que se movilizaban en una camioneta color gris llevaron a cabo un hurto.

Los autores del crimen pasaron desapercibidos por la vestimenta que usaban, pues uno de ellos tenía un chaleco de mecánico y simuló que estaba haciendo sus labores. No solo le quitaron el computador al automóvil, sino que destrozaron por completo el interior del motor, ocasionando un daño mecánico de grave y altos costos.

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Para respaldar sus declaraciones y alertar a la comunidad, Fernando Solórzano, ‘Henry’ en ‘Vecinos, expuso las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona, donde se evidencia cómo opera la banda delictiva.



Pese a que uniformados de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos para hablar con el joven afectado, el actor manifestó su preocupación por la falta de celeridad para identificar las placas de la camioneta, ya que el material de las cámaras se pixelaba al hacer ‘zoom’.

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Por esta razón, el actor hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá, al CAI del sector y a los organismos de seguridad para que rastreen las demás cámaras del vecindario, argumentando que este tipo de hurtos bajo la modalidad de "falsos mecánicos" se están repitiendo con frecuencia constante en Cedritos.

Cuántos años tiene Fernando Solórzano

Fernando "El Flaco" Solórzano tiene 54 años, nació el 18 de julio de 1963. Cuenta con una trayectoria actoral de más de tres décadas que lo posiciona como una de las figuras más versátiles y reconocidas de la televisión y el cine colombiano.

Comunicador social de profesión, debutó en la televisión a inicios de los años 90 y saltó a la fama internacional por memorables interpretaciones en producciones como René en ‘Pedro el Escamoso’, fue Henry en ‘Vecinos’, interpretó a Óscar Cadena en ‘El Cartel de los Sapos’ y le dio vida a Braulio Bermúdez en ‘Las Muñecas de la Mafia’.

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Su carrera abarca decenas de telenovelas, series y más de 15 largometrajes cinematográficos, caracterizándose por una notable habilidad para transitar con naturalidad entre la comedia, el drama y los personajes antagónicos o del entorno urbano.