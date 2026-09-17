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Fernando Solórzano, actor de ‘Vecinos’ denunció robo a uno de sus hijos en Bogotá

El cartagenero publicó en sus redes sociales un video en el que contaba, con pruebas, que uno de sus hijos fue víctima de los delincuentes de la ciudad. Sin embargo, fueron pérdidas materiales.

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Fernando Solórzano, actor de ‘Vecinos’ denunció un robo a uno de sus hijos en Bogotá

El cartagenero publicó en sus redes sociales un video en el que contaba, con pruebas, que uno de sus hijos fue víctima de los delincuentes de la ciudad. Sin embargo, fueron pérdidas materiales.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 17 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Fernando Solórzano
Fernando Solórzano
Foto Instagram: @flacosolorzano