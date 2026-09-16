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La inesperada historia que une a Valentina Ferrer con Paulina Vega y pocos conocían

Aunque sus carreras tomaron rumbos diferentes, Valentina Ferrer y Paulina Vega comparten un capítulo especial de sus vidas que las conecta desde hace más de una década.

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La historia que une a Valentina Ferrer y Paulina Vega y que pocos conocían

Aunque sus carreras tomaron rumbos diferentes, Valentina Ferrer y Paulina Vega comparten un capítulo especial de sus vidas que las conecta desde hace más de una década.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Paulina Vega y Valentina Ferrer
Paulina Vega y Valentina Ferrer
Fotos: Caracol TV y Getty Imágenes