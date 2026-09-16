La historia que une a Valentina Ferrer y Paulina Vega y que pocos conocían

El 25 de enero de 2014, el Doral, en Florida, Estados Unidos, fue escenario de la edición número 63 de Miss Universo, una de las competencias de belleza con mayor reconocimiento internacional. Aquella noche, Colombia y Argentina estuvieron representadas por dos mujeres que, años después, alcanzarían notoriedad en ámbitos diferentes del entretenimiento y la moda.

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Valentina Ferrer y Paulina Vega: justas por el sueño de Miss Universo

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Por un lado, Paulina Vega representó a Colombia y consiguió quedarse con la preciada corona de Miss Universo. La barranquillera se convirtió así en la segunda colombiana en obtener el título, después de Luz Marina Zuluaga, quien había ganado el certamen en 1958.





Al mismo tiempo, Valentina Ferrer llevó la banda de Argentina y logró avanzar hasta el Top 10 de la competencia. Su clasificación puso fin a una espera de ocho años para el país, que no había conseguido ubicarse entre las diez semifinalistas desde 2006.

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Un mismo escenario, dos caminos diferentes

Más de una década después de aquella noche, la historia de ambas tomó caminos distintos. Paulina Vega continuó vinculada al mundo de la moda, la televisión y el entretenimiento, mientras que Valentina Ferrer desarrolló una carrera como modelo y también ganó reconocimiento internacional por la relación sentimental que sostuvo con el cantante colombiano J Balvin, con quien tuvo un hijo llamado Rio.

Así, antes de que sus nombres aparecieran asociados a otros escenarios de la industria del entretenimiento, Ferrer y Vega compartieron una misma experiencia: representar a Argentina y Colombia, en Miss Universo 2014.

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¿Por qué se separaron Valentina Ferrer y J Balvin?

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La modelo Valentina Ferrer confirmó este 16 de septiembre, a través de sus redes sociales, el fin de su relación sentimental con J Balvin, tras casi una década de estar juntos. En el comunicado, la mamá de Rio pidió respeto por la privacidad de su familia y, aunque no reveló detalles sobre las razones de la separación, aseguró que la decisión se tomó de manera cordial, priorizando el bienestar de su hijo.