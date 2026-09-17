Santiago Cruz habla de relación con su papá: “Su presencia ha sido grande por su ausencia”

Al acercarse a la edad en la que falleció su padre, quien murió en diciembre de 2002 a los 51 años, Santiago Cruz comenzó a experimentar graves problemas de salud. El artista relató en ‘Historias con Ritmo’ que más o menos a sus 48 o 49 años su mente le jugó una mala pasada, afectando sus indicadores de salud a pesar de llevar una vida tranquila, hacer ejercicio y alimentarse de forma consciente.

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Tras entender que se trataba de un proceso emocional ligado a ese hito de edad, Cruz inició un camino de terapias y rituales psicológicos que dieron vida a su tema 'Donde quiera que estés'. La canción es una conversación en la que el músico le cuenta a su progenitor todo lo que ocurrió tras su partida, desde no haberlo visto lanzar su primer disco en agosto de 2003, hasta no conocer a su esposa, a sus nietos o las tres estrellas que ha ganado el Deportes Tolima.

"Mi relación con mi papá es muy particular y y siempre la he descrito como que su presencia en mi vida ha sido muy grande por su ausencia. Y me hubiese encantado haber construido una relación distinta con él y me hubiese encantado tener la historia de ir al estadio juntos y de compartir esas cosas juntos. No lo viví. Quiero pensar que sí, también uno se va construyendo como su propia historia", declaró el tolimense.

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Sobre el proceso de perdón por la figura ausente de su padre, Cruz expresó que es un camino continuo en el que todavía se encuentra transitando. Finalmente, para el videoclip de la canci´´on utilizó el recurso de la terapia de la silla vacía junto al productor Giovanni Lanzoni, a quien convocó por su gran parecido físico y energético con su progenitor.

