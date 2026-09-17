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Qué dijo Santiago Cruz sobre la relación con su papá, que murió a los 51 años

Santiago Cruz, cantante y compositor ibaguereño habló en 'Historias con Ritmo', pódcast de Caracol Televisión, sobre la relación con su papá, que murió a los 51 años.

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Santiago Cruz habla de relación con su papá: “Su presencia ha sido grande por su ausencia”

El cantante y compositor reveló en 'Historias con Ritmo', pódcast de Caracol Televisión, cómo la ausencia de su padre inspiró su canción 'Donde quiera que estés', parte de su álbum ‘Fragmentos’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Santiago Cruz
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Foto: Caracol TV