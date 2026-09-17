Nieto de Vicente Fernández fue hospitalizado de urgencias: su avión tuvo que desviarse

El reconocido intérprete de música regional mexicana, nieto del legendario Vicente Fernández, encendió las alarmas en el mundo del entretenimiento tras presentar graves problemas de salud.

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Los malestares iniciaron de manera repentina durante un vuelo privado que lo trasladaba desde Las Vegas con destino a Culiacán, lo que obligó a desviar la aeronave de emergencia hacia la ciudad de Guadalajara para su ingreso inmediato a un centro médico.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por su equipo de trabajo, el diagnóstico médico confirmó que el artista padece una infección respiratoria y gastrointestinal, condición que requirió atención especializada y supervisión continua por parte de profesionales de la salud.

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Historia de Álex Fernández Foto Instagram: @alexfernandez.g

Debido a este imprevisto médico, Alex Fernández tuvo que cancelar su esperada presentación del pasado 15 de septiembre. El artista tenía previsto ofrecer un ‘show’ gratuito en la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán, Sinaloa, como parte de las tradicionales celebraciones patrias de la independencia mexicana.

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A través de sus redes sociales oficiales, el equipo del cantante expresó disculpas al público y agradeció la comprensión de los asistentes, destacando que el heredero de la dinastía tenía una enorme ilusión de reencontrarse con sus seguidores en dicha fecha. En su reemplazo, la tarima contó con la participación de otros artistas invitados para amenizar la festividad.

Tras varias horas de incertidumbre sobre su evolución, los familiares y representantes del artista tranquilizaron a sus fanáticos al informar que Alex Fernández evoluciona favorablemente.

Historia de Alexia Hernández Foto Instagram: @alexiah.mma

En horas de la tarde del miércoles 16 de septiembre, su esposa, Alexia Hernández, reposteó un comunicado donde decía que el cantante había presentado una delicada infección respiratoria y gastrointestinal y que continúa bajo supervisión médica.

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Cuántos hijos tiene Alejandro Fernández, hijo del legendario Vicente Fernández

Alejandro Fernández es padre de cinco hijos fruto de dos relaciones: Alejandro Jr. y las mellizas Camila y América, nacidas de su matrimonio con América Guinart, junto a Emiliano y Valentina, a quienes tuvo durante su relación con Ximena Díaz.

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Con el legado del mariachi corriendo por sus venas, la dinastía Fernández sigue más viva que nunca, pues varios de ellos, especialmente Alejandro Jr. y Camila, han decidido continuar el camino de la música ranchera y pop, consolidando el sello artístico de la familia en las nuevas generaciones.

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