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Nieto de Vicente Fernández fue hospitalizado de urgencias: su avión tuvo que desviarse

El cantante Alex Fernández, integrante de la dinastía Fernández, fue hospitalizado de urgencia en Guadalajara tras sufrir complicaciones de salud durante un vuelo.

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Nieto de Vicente Fernández fue hospitalizado de urgencias: su avión tuvo que desviarse

El cantante Alex Fernández, integrante de la dinastía Fernández, fue hospitalizado de urgencia en Guadalajara tras sufrir complicaciones de salud durante un vuelo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 17 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Álex Fernández
Álex Fernández
Foto: Getty Image