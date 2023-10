Alejandro Fernández se ha mostrado bastante conmovido ante la muerte de Osbaldo Guzmán, ¿por qué?

Recientemente, Alejandro Fernández se ha mostrado bastante conmovido tanto en sus redes sociales como en el escenario, frente a su público, al hablar sobre la muerte de su amigo Osbaldo Guzmán, lo cual ha conmovido a todos sus fanáticos, pues es notorio el dolor que está atravesando el cantante mexicano, quien no se ha mostrado apenado de confesar las emociones que está atravesando.

La noticia de la dolorosa pérdida la dio a conocer por medio de la publicación de una serie de fotografías a través de su cuenta de Instagram, a las cuales acompañó con un emotivo mensaje: "siempre duele cuando un amigo parte, pero cuando alguien de la familia se va, se lleva un cacho de nosotros hasta su destino final. No obstante, este personaje nos dejó muchísimo más de lo que se llevó".

Ante esto sumó que: "Osbaldo, gracias por ponerle una sonrisa a este mariachi y a la música que nos llevó juntos a todos lados. Te extrañaremos y te recordaremos a cada momento. Te queremos, hermano".

De esta manera, Alejandro Fernández comprobó que Osbaldo Guzmán era uno de los músicos que lo han acompañado durante su carrera musical, convirtiéndose en un amigo cercano con quien estuvo alrededor de 30 años de trayectoria.

Luego de este post, fanáticos y personas cercanas al cantante mexicano le dieron su más sentido pésame y expresaron varias palabras de motivación para hacerle de este duelo algo más llevadero, haciendo énfasis en que su música siempre será una manera de recordarlo.

Adicionalmente, Alejandro Fernández compartió un poco de su concierto en el Allstate Arena, en Chicago, en el cual le hizo un homenaje a Osbaldo Guzmán en compañía de todo su mariachi. En este video escribió: "ayer te despedimos. Hasta siempre, compa".

En el registro audiovisual se veía una rosa enfocada en pleno escenario, mientras que de fondo se divisaban los músicos con quienes el artista azteca estaba interpretando la canción 'Eso y más' y los asistentes al evento gritaban llenos de euforia.

Con respecto a la causa de la muerte de Osbaldo Guzmán no se han conocido detalles y Alejandro Fernández no ha hablado al respecto, puesto que solo se ha dedicado a llenarlo de elogios a través de sus redes sociales.