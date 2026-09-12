Santiago Cruz se sincera sobre las contradicciones que rodearon la muerte de su papá a los 51 años

Con motivo del lanzamiento de su undécimo álbum titulado 'Fragmentos', el cantautor Santiago Cruz se confesó en La Red sobre el proceso emocional que vivió al cumplir 50 años. El artista reveló que al acercarse a los 51 años, la edad en la que falleció su padre, enfrentó un periodo sumamente complejo en el que su salud se vio severamente afectada de manera inexplicable.

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Santiago Cruz habla de la ausencia de una figura paterna

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El intérprete ibaguereño explicó que el duelo no resuelto y el pensamiento constante sobre la partida de su progenitor le jugaron una mala pasada a su cuerpo, alterando sus resultados médicos sin justificación lógica: "No te imaginas las vueltas que dio mi cabeza, las malas jugadas que me pasó, me enfermé. Mis exámenes de laboratorio eran absolutamente ridículos para un tipo que lleva la vida tranquila y saludable que yo intento llevar".





Cruz definió la relación con su padre como una presencia marcada profundamente por la ausencia. Aunque compartieron de forma esporádica y estuvieron distanciados por un largo tiempo, en los últimos dos años de vida de su padre intentaron reconstruir el vínculo. Por esta razón, su fallecimiento lo impactó de manera devastadora.

Para sanar este proceso, el cantautor recurrió a la terapia y a rituales personales, de los cuales nació una emotiva canción dentro de su nuevo disco en la que le habla directamente a su padre para contarle todo lo que se ha perdido desde su partida. Pese a la distancia, Santiago reconoce que heredó de él su sentido del humor, cualidad que hoy aplica activamente en su propia paternidad.

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Además de rendir este homenaje familiar, el cantante destinará los primeros seis meses de regalías del tema 'Sigo en pie' para ayudar a damnificados del país. Siga todos los detalles del entretenimiento en La Red por Caracol Televisión y en nuestro canal oficial de YouTube.

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