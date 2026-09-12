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El temor de Santiago Cruz a la edad en que falleció su padre

Santiago Cruz presenta 'Fragmentos' y revela el impacto psicológico que le causó acercarse a la edad en la que murió su papá.

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Santiago Cruz se sincera sobre las contradicciones que rodearon la muerte de su papá a los 51 años

A punto de cumplir la misma edad en la que su papá falleció, Santiago Cruz le escribió la canción ‘Donde quiera que estés’, ahora se sincera sobre lo que causó la muerte del hombre en su vida.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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