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Quién es la esposa de Ozan Akbaba, actor de ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol

Está casado con una actriz y productora turca, con quien lleva más de cinco años de matrimonio. Tienen un hijo juntos y han superado difíciles pruebas durante su matrimonio. Conoce quién es.

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Quién es la pareja de actor que hace de Cihan en ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol

Ozan Akbaba, el turco que le da vida al protagonista de la producción, lleva años de matrimonio con una mujer que está vinculada a la industria audiovisual turca, y tienen un hijo de ocho años.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ozan Akbaba, actor de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol
Ozan Akbaba, actor de 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol
Foto Instagram: @ozanakbaba