Quién es la pareja de actor que hace de Cihan en ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol

Ozan Akbaba tiene uno de los papeles principales en ‘Ciudad Lejana’, producción turca de Caracol; su personaje debe casarse con su cuñada, Ayla, interpretada por Sinem Ünsal, tras el fallecimiento de su esposo en un supuesto accidente de tránsito.

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Además, la producción contó con la participación de Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, actor que también trabajó en ‘El Juego de mi Destino’ como el padre de Helín, Ferit Kaya y Gonca Cilasun, como la suegra malvada de Ayla.

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La química que el actor demuestra con Sinem Ünsal dentro de la novela ha despertado la curiosidad de los espectadores, quienes en redes sociales suelen preguntarse por la relación que ambos tienen fuera de la pantalla. Sin embargo, la vida sentimental de Akbaba está lejos de la actriz, pues vive una historia de amor con otra persona.

Quién es la esposa de ‘Cihan’ de ‘Ciudad Lejana’

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Ozan Akbaba que está casado con Buket Ankan desde el primero de julio del 2017 y juntos decidieron mantener su relación lejos del lente de la cámara, a pesar de que ambos están relacionados con el mundo del espectáculo, pues su esposa es productora y también actriz. En el 2018 nació Ozan Ali, el primer hijo del matrimonio.

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Antes de que la mujer compartiera el mismo gusto con Ozan, estudió diseño de interiores y ambiental en la Universidad Akdeniz y todo indica que allí se conoció con su esposo hace unos años.

Durante el tiempo de casados, la pareja ha vivido momentos difíciles, como en los últimos meses del 2025 e inicios del 2026, pues ella tuvo que someterse a una cirugía del corazón y su esposo pausó las grabaciones en las que estaba en ese momento para cuidarla, según medio turco.

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Cuantos años tiene Ozan Akbaba, Cihan en ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol

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Ozan Akbaba nació el 9 de junio de 1982, en Kars, Turquía, es decir, tiene 44 años. Pasó muchos años de su vida en su ciudad natal, pero a los 13 se mudó con su familia a Izmir.

Desde que era un niño, tuvo un gran interés en el mundo artístico, pero su familia lo persuadió para que se inclinara por algo que le ofreciera una estabilidad laboral; por eso mismo estudió arquitectura. Ejerció su carrera un par de años e incluso abrió un taller, el cual utiliza algunas veces para realizar trabajos.

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"En realidad, está relacionado con los genes. Por ejemplo, mi padre es muy bueno en artesanía. Uno de mis tíos es un excelente pintor, otro toca la mandolina. Mi hermana es etnóloga. Mi hermano toca muy bien la guitarra de blues. Heredé algo de eso de ellos. También me apasionaba la actuación. En la escuela secundaria, participé en obras de teatro. Gracias al apoyo de uno de mis profesores, llegué hasta aquí. También se me daba bien dibujar, así que, con la ayuda de mi hermana, estudié diseño de interiores como profesión. Trabajé como arquitecto durante un tiempo. Tengo mi propio estudio", dijo Ozan para una entrevista con Elele, revista turca.

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Su carrera como actor comenzó a mediados de los 2000. En 2005 participó en la serie ‘Kırık Kanatlar’ y, con esta, marcó uno de sus primeros pasos en la televisión turca. Posteriormente apareció en diferentes series, películas y obras teatrales del país.

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