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Jessi Uribe y la separación de su exesposa, Sandra Barrios

El artista de música popular concedió una entrevista a 'Sinceramente Cris' en la que contó por qué razón se separó de Sandra Barrios y qué fue lo más duro de tomar esa decisión.

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Jessi Uribe habló sobre su separación de su exesposa: “Le causé un dolor”

El cantante de música popular habla de su relación con Paola Jara, su pasado sentimental y cómo enfrenta las críticas.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 11 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Jessi Uribe, cantante de música popular
Jessi Uribe, cantante de música popular
Foto Instagram: @jessiuribe3