Jessi Uribe habló sobre su separación de su exesposa: “Le causé un dolor”

En una entrevista para ‘Sinceramente Cris’, el cantante de música popular Jessi Uribe contó sin tapujos una de las controversias más mediáticas de su vida personal: su transición sentimental hacia su actual esposa, Paola Jara, también cantante.

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"Yo pido perdón a Dios no por una infidelidad, sino por dejarme llevar de mis sentimientos porque estoy enamorado y quise estar enamorado", manifestó el intérprete de ‘Dulce pecado’. Además, envió un mensaje de respeto hacia su expareja al agregar: "Le digo: “Señor, perdóname y bendícela a ella por el daño que quizás le hice".

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También abordó directamente los señalamientos sobre una supuesta infidelidad cuando hizo pública su relación con Paola Jara. Según explicó, sus decisiones no estuvieron guiadas por la irresponsabilidad, sino por un sentimiento genuino el cual aceptó. Además, confesó que no se arrepiente de sus decisiones, pues formó un hogar hace ocho años y no huyó para estar con muchas mujeres.





El cantante de 39 años enfatizó en que el sentimiento hacia Jara revivió en él una ilusión romántica que creía extinta en su anterior matrimonio. "Con Pao conocí de nuevo el amor, el amor de niño. Yo perdí el amor bonito... y cuando la conocí, me nació eso", relató.

Según el propio artista, la prueba más compleja de todo el proceso fue distanciarse de sus cuatro hijos. Además, destacó la madurez y el respaldo que ha recibido por parte de su hija mayor, Luna, quien le ha servido de refugio en los momentos de mayor vulnerabilidad.

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“Lloré mucho porque estaban muy chiquitos y los niños son felices de verme feliz. Tengo una niña de 17 años que me dice ‘papi tenía que ser así, yo no te veo de otra manera’. Mi hija mayor, Luna, ha sido una fortaleza para mí”, dijo el cantante.

Qué dijo Jessi Uribe sobre su exesposa, Sandra Barrios

El artista reconoció el daño emocional que generó su ruptura amorosa tras años de vida compartidos: "Yo viví momentos muy lindos con la mamá de mis hijos y obvio que tampoco soy un... para decir que me siento feliz por eso, porque yo igual le causé un dolor y para mí fue duro también dejarla porque fueron muchos años", aseguró el intérprete de ‘Como si nada’

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