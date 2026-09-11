‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ fue la mejor y ganó 2 millones: qué hará con ellos

Una nueva jornada de presentaciones se vivió en el Templo de la Imitación durante el capítulo 36 de ‘Yo Me Llamo’, que dejó una de las noticias más esperadas por los participantes: el jurado eligió a ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ como la mejor imitadora de la noche. Además del reconocimiento, la participante recibió un premio de 2 millones de pesos.

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La imitadora llegó al escenario para interpretar ‘Estrechez de corazón’, una de las canciones más reconocidas del repertorio de la artista original. Su presentación estuvo cargada de energía, baile y talento, elementos que le permitieron sorprender a Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán.

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Al finalizar su 'show', Amparo Grisales no ocultó su admiración por la participante y destacó varios aspectos de su interpretación. “Qué belleza de presentación, no puedo decir más nada. Eres ella”, aseguró la jurado, quien resaltó el manejo de la voz, los matices, los deslizamientos y la afinación de la imitadora.



Por su parte, Elder Dayán aseguró que la ternura de la participante lo cautivaba y que su voz lo había enamorado. Además, destacó la manera en que logró hacer creer al jurado que realmente estaba tocando el piano. César Escola también elogió su actuación y resaltó su buen gusto musical, así como los diferentes colores de su voz.

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¿Qué hará ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ con los 2 millones?

Tras recibir el reconocimiento, la imitadora contó que tiene claro el destino del premio. Durante una entrevista, reveló que los 2 millones de pesos harán parte del dinero que está reuniendo para cumplir uno de sus grandes sueños: comprar su propia casa.

Además de llevarse el reconocimiento como la mejor de la noche, ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ encontró en este premio una oportunidad para acercarse a una de sus metas personales.