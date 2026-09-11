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¿Quién se ganó el premio millonario de Yo Me Llamo? ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ revela qué hará con el dinero

El talento de ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ conquistó al jurado. Su gran presentación la convirtió en la mejor de la noche y le permitió llevarse el gran premio.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ fue la mejor y ganó 2 millones: qué hará con ellos

El talento de ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ conquistó al jurado. Su gran presentación la convirtió en la mejor de la noche y le permitió llevarse el gran premio.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 11 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.