Karoll Márquez revela si tiene pareja y si fue novio de Diana Hoyos, de ‘Oye, bonita’

El reconocido actor y cantante, que le dio vida a Ramón ‘Monchi’ Maestre en ‘Oye, bonita’, aseguró en el formato de Caracol Televisión que se encuentra soltero, aunque no solo, y que disfruta plenamente de esta etapa en su vida.

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"Sí, estoy soltero. No en soledad, pero soy soltero y esa también... esas variaciones que tiene la misma vida también son bacanas, son súper chéveres", explicó el artista durante la conversación.

Márquez enfatizó que no teme estar sin pareja y que prioriza su tranquilidad antes que sostener un vínculo sin futuro: "Yo veo que la cosa no está andando muy bien, no pierdo tiempo y sigo solo que me la vivo mejor. Pero particularmente en este momento, bien, me siento a gusto, creativo, motivado, disfruto mucho. El tema familiar para mí es fundamental".

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¿Karoll Márquez y Diana Hoyos fueron novios en la vida real?

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El amor que sus personajes proyectaron en la exitosa telenovela 'Oye, bonita' hizo que miles de televidentes especularan durante años sobre un romance fuera de las cámaras. Ante la pregunta sobre si ese idilio traspasó la pantalla, el actor desmintió entre risas cualquier noviazgo del pasado con Diana Hoyos.

"Por favor, no, no, no, pero a estas alturas de la vida que pongan eso... No, no, no. Siempre fuimos muy amigos desde el principio", aclaró Márquez.

El artista recordó con nostalgia cómo esa producción marcó un hito en las carreras de ambos, sirviendo de base para construir una hermandad que se mantiene intacta hasta el día de hoy: "Fue la primera vez de muchas cosas, tanto para ella como para mí (...) Fue como el despertar de muchas cosas, la experiencia vivida y compartida y poder retroalimentarnos y ayudarnos mucho. Nos apoyábamos mucho... Esta amistad particularmente se ha solidificado con los años y, como familia, somos", concluyó.