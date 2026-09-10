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Karoll Márquez dice si tiene pareja y si fue novio de Diana Hoyos

Karoll Márquez abrió su corazón para hablar sobre su vida personal y aclaró de manera directa cuál es su estado sentimental en este momento y si tuvo un noviazgo con Diana Hoyos.

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Karoll Márquez revela si tiene pareja y si fue novio de Diana Hoyos, de ‘Oye, bonita’

Durante su entrevista en el pódcast 'Historias con Ritmo', Karoll Márquez abrió su corazón para hablar sobre su vida personal y aclaró de manera directa cuál es su estado sentimental en este momento.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Karoll Márquez
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Foto: Caracol TV