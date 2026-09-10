“Puedo cometer un error”: Pipe Bueno vuelve a hablar de su proceso de recuperación

Una de las tantas preguntas que recibió la creadora de contenido paisa fue “Cómo va la recuperación de Pipe… es un proceso difícil, me imagino”, a lo que ella respondió, en compañía de su esposo, que esta vez ha sido más fácil el proceso en comparación de ocasiones pasadas. Continuaron diciendo que Dios está de por medio y, gracias a él, ha sido mucho más fácil sobrellevar la situación de la mejor manera.

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Sin embargo, Pipe dio una opinión muy personal y confesó que es un ser humano común y corriente y está propenso a cometer un error, pero que las herramientas y enseñanzas que tiene hoy en día le funcionarán para superar la situación.

Además, Luisa Fernanda W, que tiene su despedida de soltera en septiembre, le recordó a su prometido que está completamente orgullosa de él y aprovechó la situación para felicitarlo por ser tan valiente y tan “teso”. “Te admiro mucho porque salir de ahí, yo sé que no es fácil”, dijo la creadora de contenido.

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La pareja estuvo de acuerdo en que esta vez las cosas en su relación y en la rehabilitación son diferentes debido a la presencia de Dios, que está por medio y es su mayor pilar. Incluso le dieron un consejo a las personas que están viviendo la misma situación y les recomendaron que pongan a Dios como prioridad. “Con él todo se hace mucho más ligero, las cargas se alivianan”, agregó Pipe Bueno, cantante de música popular y amigo del fallecido Yeison Jiménez.

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Finalmente, el matrimonio compartió que es un proceso difícil, pero que no les quedará grande y lograrán superarlo juntos. Además, se sinceraron y comentaron que es algo que se empieza y no se termina nunca.“Un día a la vez”, frase con la que concluyeron su charla.

Cuántos años tiene Pipe Bueno

Andrés Felipe Giraldo Bueno, más conocido como Pipe Bueno,tiene 34 años y nació el 7 de febrero de 1992, en Cali, Valle del Cauca, sin embargo, cuando era un niño se mudó con su familia a Medellín y vivió muchos años en la capital antioqueña.

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Descubrió su pasión cuando estaba en plena adolescencia, pues en una fiesta tuvo la oportunidad de cantar y enseñar su talento frente a grandes artistas del vallenato como Iván Calderón, padre de Daniel Calderón, y Jorge Celedón. Tras finalizar la intervención quedaron sorprendidos y lo apoyaron para que saliera adelante.