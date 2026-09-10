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Pipe Bueno vuelve a hablar de su proceso de recuperación para superar la adicción

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compartieron una pequeña conversación con sus seguidores y hablaron sobre el proceso que lleva el cantante para superar sus adicciones.

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“Puedo cometer un error”: Pipe Bueno vuelve a hablar de su proceso de recuperación

Luisa Fernanda W compartió en sus redes sociales una caja de preguntas y sus seguidores aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre Pipe Bueno y su recuperación por las adicciones.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Pipe Bueno, cantante de música popular
Pipe Bueno, cantante de música popular
Foto Instagram: @pipebueno