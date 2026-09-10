Periodista de Gol Caracol se graduó de la universidad después de 33 años de ejercer

El reportero, encargado de cubrir los grandes eventos deportivos del mundo, obtuvo su título a nivel técnico hace 30 años, exactamente en 1993, pero soñaba con graduarse como profesional. Y es que, en ese entonces, muchas personas de ese ámbito ejercían su vocación de manera empírica y no eran titulados. Sin embargo, con el paso del tiempo, han ido actualizando sus estudios.

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Durante la noche del 9 de septiembre, el presentador de Caracol Televisión compartió en su Instagram @jhonsson_rojas un video con fotos que dejaba ver la ceremonia de su día especial; estaba junto a sus compañeros de la universidad lanzando el birrete al cielo, como es tradición en dichas celebraciones y grabó una entrevista para el noticiero del canal, vestido con su toga y su birrete.

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“Una deuda conmigo, me hice Periodista en 1993 a nivel técnico, me faltaba profesionalizar y hoy recibí el título de @uninpahu como Comunicador Social y Periodista. Aquí no para, vamos por más. Gracias a todos. A mi familia, amigos compañeros de la U y de @noticiascaracol y @caracolsports que siempre me ayudaron en el camino recorrido. Gracias a @acordcolombia por ayudar a los colegas a concluir este sueño”, decía la publicación.





El periodista recibió decenas de comentarios felicitándolo e seguidores y amigos que destacaron el ejemplo que está dando. Ahora el profesional seguirá con su trabajo común y corriente, cubriendo los grandes eventos deportivos tal y como lo hacía antes, recibiendo acogida y obteniendo buenos resultados con sus entrevistas.

Además, su hijo Santiago, compartió en sus historias de Instagram una foto donde acompañaba a su papá durante la celebración de su primer título cuando se graduó a nivel técnico de la UNINPAHU; allí mismo se recibió como profesional.

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Santyago Rojas, hijo de Jhonsson Rojas, periodista de Gol Caracol Foto: @santyagorojash

Cuál es la cábala que utiliza Jhonsson Rojas para los cubrimientos de Gol Caracol

El reconocido periodista confesó para la cuenta de TikTok de Caracol que junto a sus compañeros, usan camisa azul en cualquier compromiso importante que deban cubrir, según ellos, es un agüero para obtener buenos resultados y no piensan cambiarlo. Pues, hasta el momento, ha funcionado de la mejor manera.

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