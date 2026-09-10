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Jhonsson Rojas, periodista de Gol Caracol se graduó de la universidad

El periodista deportivo Jhonsson Rojas, encargado de cubrir grandes eventos deportivos a nivel mundial, compartió con sus seguidores la alegría de haber recibido su título como profesional.

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Periodista de Gol Caracol se graduó de la universidad después de 33 años de ejercer

El periodista deportivo Jhonsson Rojas compartió con sus seguidores la alegría de haber obtenido su título profesional el pasado 9 de septiembre.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Jhonsson Rojas, periodista deportivo de Caracol
Jhonsson Rojas, periodista deportivo de Caracol
Foto Facebook: @jhonsson rojas