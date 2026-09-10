Jugador de Once Caldas le pidió matrimonio a su novia, en la cancha, luego de ganar partido

Once Caldas, equipo donde juega Dayro Moreno, enfrentó a Alianza Valledupar para jugar el partido por los octavos de final de la Copa Betplay, juego que terminó con victoria del “el blanco blanco, por la mínima diferencia, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

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Para continuar su doble celebración, Joan Parra reunió a sus compañeros de equipo para simular una calle de honor en la cancha del estadio y así seguir al próximo paso de su plan: arrodillarse y preguntarle a su novia, Manuela, si quería casarse con él.

En medio de un video que grabó un jugador, se ve al arquero con un ramo de rosas caminando para encontrarse con su prometida, mientras que sus compañeros lo molestan diciéndole que se tiene que arrodillar. Posteriormente, empiezan todos a celebrar la unión y sueltan globos al aire.

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El arquero publicó, el pasado 12 de febrero del 2026, un carrusel de fotos en el que anunciaban que serían padres, juntos, por primera vez. Además, revelaron que tendrían un niño que nació entre los primeros días de junio.

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Cuántos años tiene Joan Parra, arquero del Once Caldas

Joan Felipe Parra nació el 10 de junio del 2000 en El Peñol, Antioquia y tiene 26 años. El arquero empezó su carrera en el Envigado F.C. y jugó 121 partidos como titular, durante su paso por ese equipo recibió 148 goles.

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Posteriormente, en diciembre del 2024, fue anunciado como parte de los refuerzos de Once Caldas, pero llegó a ser el segundo arquero del equipo. Sin embargo, debido a su buen rendimiento pasó a ser titular y durante el primer semestre del 2026 logró cuatro partidos con el arco en cero.

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