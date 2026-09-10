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Joan Parra, jugador de Once Caldas le pidió matrimonio a su novia, en la cancha del Palogrande

Tras terminar el partido de los octavos de final de la Copa Betplay, Joan Parra, con ayuda de sus compañeros, le propuso matrimonio a su novia, Manuela, en plena cancha del estadio Palogrande.

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Jugador de Once Caldas le pidió matrimonio a su novia, en la cancha, luego de ganar partido

Joan Parra terminó el juego contra Alianza Valledupar y, con ayuda de sus compañeros, le propuso matrimonio a su novia, Manuela, en plena cancha del estadio Palogrande.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Joan Parra, arquero del Once Caldas
Joan Parra, arquero del Once Caldas
Foto Instagram: @joanparra__99