Daiky Gamboa dijo si le molesta que le pregunten por Karol G, su mejor amiga

Daiky Gamboa se sinceró sobre el vínculo que mantiene con la cantante urbana y aseguró que se siente orgulloso de la amistad tan fuerte y honesta que tiene con Karol G. Para el creador de contenido, su cercanía con la interprete es motivo de celebración constante y no de molestia.

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"¿A quién le va a molestar que la gente sepa que yo soy el mejor amigo de semejante artista? Es un motivo de orgullo inmenso", dijo con firmeza durante la conversación.

Además, resaltó cómo el éxito personal y laboral se entrelaza dentro de su grupo cercano: "Yo tomo con mucho orgullo el poder decir que muchos, por ejemplo, en este momento cuatro de mis mejores amigos de toda la vida trabajan en la empresa de Karol G".

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¿Qué le molesta a Daiky Gamboa que le pregunten sobre Karol G?

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Pese a sentir un profundo orgullo por su amistad con Karol G, el influenciador marcó un límite claro frente a los comentarios e indagaciones que le hacen sobre la vida privada de la intérprete, y eso es lo que realmente le disgusta. Gamboa aclaró que el problema no radica en la figura de la cantante, sino en la falta de respeto hacia la privacidad.

"A mí me molesta que me pregunten chismes de la vida de Karol G, ¿okay? Porque ni siquiera es porque sea Karol G. Es como que imagínate que tu hermana tiene algo privado y entonces llegan: 'Ay, vení, ¿y tu hermana todavía está con este?'. Eso es imprudencia. Pero si le quitamos la palabra Karol G, es simplemente que me molesta la gente chismosa", sentenció.

Durante la conversación en 'Historias con Ritmo', Gamboa enfatizó que las relaciones en su círculo social —donde figuran personalidades como La Segura y Dani Duke— se construyen desde la transparencia absoluta y el apoyo mutuo en nuevos proyectos musicales o personales.

"A mí o a nadie de mi círculo jamás nos has visto, ni nos vas a ver [en polémicas]. Jamás nos vas a ver en 'Ya no me hablo con esta persona, les voy a contar por qué'. Eso no nos pasa porque somos personas que construimos vínculos honestos con base en la honestidad, la lealtad y el amor", puntualizó.