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Qué es Daiky Gamboa de Karol G y si le molesta que le pregunten por ella

Daiky Gamboa habló en 'Historias con Ritmo', pódcast de Caracol Televisión, sobre su vínculo con Karol G, intérprete de ‘Mi ex tenía razón, y aclaró si le incomoda que lo relacionen siempre con ella.

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Daiky Gamboa dijo si le molesta que le pregunten por Karol G, su mejor amiga

El antioqueño habló en 'Historias con Ritmo', pódcast de Caracol Televisión, sobre su vínculo con la intérprete de ‘Mi ex tenía razón, y aclaró si le incomoda que lo relacionen siempre con ella.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daiky Gamboa
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Foto: Caracol TV