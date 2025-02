Quién es el mejor amigo de Karol G y cuánto llevan juntos: "disfruto demasiado de su dinero"

Luego de varios años tocando puertas y buscando la forma de mostrar su talento, Karol G se ha posicionado como una de las cantantes colombianas más importantes en Estados Unidos, llegando a trabajar con figuras de la talla de Shakira, Nicky Minaj, Alicia Keys, entre otras referentes.

La paisa que cumple años el 14 de febrero ha destacado en las plataformas digitales gracias a su sentido del humor y amable personalidad; por eso, es común que algunos internautas se pregunten quiénes hacen parte de su círculo cercano y cómo logran lidiar con la fama y el dinero de la artista.

Mira también: Karol G y Feid encendieron Medellín con un sensual baile en el último concierto del 'Ferxxocalipsis'

¿Quién es el mejor amigo de Karol G?

Se trata del reconocido creador de contenido digital Daiky Gamboa , quien nació en Medellín y se dedicó a subir videos a YouTube desde 2017, creando una sólida comunidad que ha ido creciendo con los años. También llamó la atención gracias a sus colaboraciones con influencers como La Segura, Dani Duke y Natalia Betacourt.

Publicidad

En varias oportunidades, el DJ, se ha pronunciado acerca de su vínculo con la intérprete de temas como 'Cairo', 'Location' y 'Tusa'. En 2018, de hecho, publicó una foto en su feed de Instagram, en la que explicaba un poco cómo había iniciado su relación con la exponente colombiana y recordando los complejos momentos que experimentaron cuando ella hasta ahora se estaba dando a conocer en su país natal.

Publicidad

“Cuando yo conocí a Karol G hace 4 años ella era tan desconocida que ningún diseñador nos prestaba ropa, me tocó vestirla con la ropa de mis amigas. Poco a poco la situación fue mejorando, luego vivimos juntos en Miami 3 meses en una experiencia que terminaría por unirnos más, mientras yo era testigo de lo duro que era para ella moverse en esta industria y todos los días nos metíamos al jacuzzi a hablar de los sueños de los dos. Hoy 4 años después’”, escribió, demostrando que llevan más de 10 años juntos.

No te pierdas: Karol G ayudará a los perjudicados por los Incendios en Los Ángeles y así puedes apoyar la causa

Es necesario mencionar que Gamboa trabajó como stylist del cantante del género urbano Maluma, situación que le permitió fortalecer sus conexiones.

¿Daiky Gamboa le ha pedido a Karol G ayuda económica?

En una entrevista que le concedió a Jessi Pereira, Gambia reveló lo agradecido que se siente por tener a Carolina Giraldo en su vida y lo precavido que debe ser en ciertas situaciones para no cruzar la línea del interés económico.

Publicidad

"Karol ha sido una de las personas que más me ha ayudado en mi vida, solo que yo siento que cuando tú tienes un amigo de ese nivel, tú tienes que ser muy cuidadoso en no convertirte en uno más de la gente que solo quiere su dinero", dijo.

Te puede interesar: Karol G les adelantó la Navidad a niños y madres de la costa Caribe colombiana: Así fue su visita

Publicidad

De igual forma, aseguró que se ha beneficiado del dinero de la cantante: "Me he montado en los mejores aviones, yates, hoteles, he vestido las mejores ropas, de cuenta de ser su amigo, eso ya es suficiente como para, además de todo, uno llegarle a decir 'ay, préstame plata'", finalizó.