Karol G fue corista de Reykon antes de ser famosa: Así lucían en el escenario en 2011

Karol G se ha convertido en una de las figuras más importantes de Colombia en el mundo gracias a sus colaboraciones, propuestas artísticas, estilo y personalidad. La paisa se prepara para cumplir un año más de vida; por eso, te contamos en esta nota cómo fueron sus inicios en la escena musical.

Cuál es el nombre real de Karol G

El verdadero nombre de 'La Bichota' es Carolina Giraldo. Es una joven de 33 años nacida el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Antioquia. Es hija de Guillermo Giraldo y Marta Navarro; además, tiene tres hermanas: Jessica, Verónica y Katherine, a quien pocos admiradores conocen.

En una entrevista para el programa The Juanpis Show, la intérprete de temas como 'Cairo', 'Me curo del cora', 'Location' y 'Amargura', confesó que su nombre artístico se lo debe a un gusto que tenía desde muy joven: "En ese tiempo yo era muy fanática de un grupo de cantantes de Estados Unidos que se hacían llamar los G-Unit y alguien dijo 'uf, pero qué cool sería como Karol G, de los G-Unit', y a mí me encantó", explicó.

Karol G fue corista de Reykon

En el mismo encuentro, Carolina recordó que asumió el reto profesional de ser corista de Reykon , no precisamente porque fuera su sueño, sino porque deseaba conocer más sobre este trabajo que finalmente la llevó al éxito internacional. En las plataformas digitales, por su lado, han revivido algunas presentaciones en las que ella aparece haciendo la segunda voz de su colega.

En alguna oportunidad, Reykon aclaró que, si bien trabajaron juntos, no considera que él haya sido el encargo de descubrirla y catapultarla a la fama, por el contrario exaltó su trabajo y afirmó que sus caminos no se han vuelto a cruzar, haciendo énfasis en que no terminaron mal su relación laboral.

Cuál es la fundación de Karol G

La colombiana creó la Fundación Con Cora, con la que pretende ayudar a personas en diferentes condiciones de vulnerabilidad, entre ellas las privadas de la libertad . Con esta iniciativa, la cantante busca dar visibilidad sobre los desafíos que deben enfrentar las mujeres a la hora de lograr sus sueños.

"Trabajamos con mujeres cabeza de familia, líderes sociales, las que están en las cárceles, que eso creo que es algo que ha ofendido a muchas personas (...) Niñas afectadas por violencia intrafamiliar, violencia sexual, hacemos unos trabajos hermosos, increíbles", mencionó.