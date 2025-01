Rihanna podría volver a la música: Crecen rumores sobre posible colaboración con Karol G

La cantante paisa Carolina Giraldo, conocida en la industria musical como Karol G , continúa cosechando éxitos en Colombia y en el extranjero gracias a su propuesta artística. Tras anunciar que en 2025 estrenará un documental en Netflix titulado 'Una historia de sueños' y emocionar a sus seguidores al compartir cómo logró abrirse un espacio en el reguetón siendo mujer, la colombiana sorprendió con una nueva noticia.

Se trata de una posible colaboración con la artista de Barbados, Rihanna, quien en los últimos años ha estado centrada en cuidar a sus hijos, RZA Athelston Mayers y Riot Rose Mayers, además de trabajar en su marca de maquillaje Fenty Beauty. Cabe destacar que su última aparición más relevante tuvo lugar en el SuperBowl de 2023, donde reveló su embarazo y promocionó su empresa.

Mira también: Karol G ayudará a los perjudicados por los Incendios en Los Ángeles y así puedes apoyar la causa

¿Rihanna regresará a la música gracias a Karol G?

Los rumores sugieren que Rihanna y Karol G podrían lanzar una colaboración para el nuevo álbum del músico estadounidense DJ Khaled, famoso por: 'I'm the one', 'Wild thoughts', 'Do you mind', entre otros. La especulación ha ganado fuerza después de que algunos usuarios de Internet afirmaran haber visto a la intérprete de temas como 'Diamonds', 'We Found Love', 'Don’t Stop the Music' y 'Umbrella' saliendo de un estudio de grabación en Nueva York.

Recientemente ha salido a la luz el rumor de la posible colaboración entre Karol G y Rihanna pero ¿esto es posible? pic.twitter.com/vGrU7yqmFr — Karol G (fans) (@cairo1311) January 21, 2025

Hasta el momento, ninguno de los tres involucrados en esta noticia ha salido a confirmar ni desmentir la información; sin embargo, sus fanáticos más fieles están muy pendientes de sus redes sociales, esperando que publiquen alguna pista que genere más conversación en las plataformas digitales.

No te pierdas: De ser conductor a firmar contrato discográfico y trabajar con Karol G: Conoce a este artista

Publicidad

"Hace tan solo unos meses, Karol G compartió una foto en la que aparecía con una camiseta de Rihanna en el estudio de grabación", "¡Esta es la mejor noticia que le puede pasar a Karol!", "Pago lo que sea por verlas a las dos", "Si esto es cierto, aplaudo de pie al equipo de Karol G por hacer todo lo posible para que ella dé un salto gigante", son algunos de los mensajes que circulan en plataformas como X (anteriormente Twitter) e Instagram, donde se han hecho publicaciones relacionadas con el tema.

Te puede interesar: Rihanna hizo un drástico cambio y encantó a sus seguidores, ¿significa que volverá a la música?