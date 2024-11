Daiky Gamboa salió en defensa de Karol G tras las duras críticas que ha recibido por ‘+57’  

'+57' es el nombre de la reciente canción que lanzaron varios artistas de la industria musical de Medellín, como Feid, J Balvin, Ryan Castro, Blessed y esta no ha tenido un buen recibimiento, pues ha generado varias polémicas por la frase que mencionan Feid y Maluma “Mamasita desde los fourteen”, señalando que incita a la pedofilia y sexualización de menores.

Aunque son varios los participantes de la canción, Karol G ha tenido mayores críticas y no solo por la letra, sino también porque se vio involucrada con la declaración que dio Farina, ahora conocida como ‘Fariana’, por no integrarla en este proyecto. A raíz de esto, crecieron aún más las polémicas.

‘La Bichota’, por medio de sus redes sociales, pidió disculpas por todos los conflictos y malentendidos que pudo generar la canción: “Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender”.

Daiky Gamboa salió en defensa de Karol G

En medio de esta tormenta mediática, por medio de una historia en su Instagram, Daiky se pronunció con un emotivo mensaje acerca de todo el rechazo que se le ha dado a su amiga, aunque para muchos, su comunicado también hace referencia a la opinión de Farina.

Gracias Daiky por siempre cuidar a Carolina, te queremos 🤍 pic.twitter.com/kXmrGIW6DX — KAROL G COLOMBIA (@ColombiaKarolG) November 11, 2024

“La sociedad latina tiene muchas problemáticas que enfrentar, sobre todo cuando de proteger la juventud se trata, pero me siento tranquilo de que sé que una barra en una canción no define al ser humano que lleva más de una década luchando por empoderar a la mujer a través de su música... Soy uno de los artistas que tiene el privilegio de haber sido apoyado y empoderado por ella, porque ella al ser tan grande le ha brindado espacios en sus conciertos a artistas emergentes...”, dijo.

El artista destacó que tanto Karol como él evitan estar sumergidos en polémicas innecesarias, pues prefieren dar enfoque a otros temas más relevantes en su vida personal y profesional.

Además, en uno de sus párrafos, Gamboa anunció que la paisa ha estado más comprometida con el bienestar de la juventud a través de su fundación que los propios políticos, que ahora se indignan por la letra de una canción.

