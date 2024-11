Karol G y Feid se robaron toda la atención en el video de '+57', ¿por qué?

Sin duda alguna '+57', la colaboración entre Karol G , Feid , Maluma , J Balvin , Ryan Castro y Blessd, ha dado mucho de qué hablar entre los fanáticos del género urbano, quienes estaban esperando esta fusión de los colombianos, quienes se han posicionado como los más importantes a nivel internacional.

Sin embargo, el video musical de esta canción hizo que la pareja de cantantes se robara toda la atención, pues dejaron que públicamente vieran un poco más de cómo son en su relación, ya que hubo varios fragmentos en los que salieron besándose, acariciándose, bailando y grabándose.

En definitiva, '+57' fue la oportunidad perfecta para que Karol G y Feid hicieran más publico su noviazgo, el cual se han encargado de dejar en privado, algo muy esperado por sus fanáticos quienes disfrutan verlos juntos.

Esto causó que se volvieran tendencia en las redes, donde quienes vieron el video han ido publicando sus momentos favoritos y siguen afirmando que esta es una de las parejas favoritas del mundo de la música.

KAROL G Y FEID EN EL VIDEO DE +57 🩷💚🇨🇴 pic.twitter.com/47GxQXZFEV — marti🎀 (@minajxbichota) November 8, 2024

Karol G & Feid 💚🩷 pic.twitter.com/adyjlhzsFA — Karol G Records (@KarolGRecords) November 8, 2024

Fanáticos reaccionaron a '+57'

Karol G , Feid , Maluma , J Balvin , Ryan Castro y Blessd se encargaron de paralizar a los fanáticos del reguetón con '+57', una colaboración esperada hace mucho tiempo por los amantes de este género musical, quienes desde hace mucho tiempo esperaban ver a estos artistas juntos.

Con su estreno este 7 de noviembre, los seguidores no dudaron en dejar sus comentarios y reacciones en las redes sociales, en las cuales dividieron opiniones respecto a este tema musical, dado que las expectativas estaban muy altas.

En gran parte, los fanáticos de estos seis cantantes colombianos, que ya lograron que en menos de 40 minutos '+57' tenga más de 350 mil reproducciones en YouTube, aseguraron que les gustó esta canción. En este punto, quienes disfrutaron del ritmo también tienen mensajes distintos, dado que para algunos fue un muy buen 'junte', pero otros dejan en claro que a pesar de que fue de su agrado, se esperaban algo mucho mejor.

A su vez, estuvieron quienes en definitiva no les pareció una gran canción, no obstante, están a la espera de que este tipo de uniones entre los cafeteros se sigan presentando, pues no en vano se han convertido en los artistas más representativos de este género musical.

