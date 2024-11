Se estrenó '+57' con los grandes del reguetón colombiano y así reaccionaron los fanáticos

Karol G , Feid , Maluma , J Balvin , Ryan Castro y Blessd se encargaron de paralizar a los fanáticos del reguetón con '+57', una colaboración esperada hace mucho tiempo por los amantes de este género musical, quienes desde hace mucho tiempo esperaban ver a estos artistas juntos.

Con su estreno este 7 de noviembre, los seguidores no dudaron en dejar sus comentarios y reacciones en las redes sociales, en las cuales dividieron opiniones respecto a este tema musical, dado que las expectativas estaban muy altas.

En gran parte, los fanáticos de estos seis cantantes colombianos, que ya lograron que en menos de 40 minutos '+57' tenga más de 350 mil reproducciones en YouTube, aseguraron que les gustó esta canción. En este punto, quienes disfrutaron del ritmo también tienen mensajes distintos, dado que para algunos fue un muy buen 'junte', pero otros dejan en claro que a pesar de que fue de su agrado, se esperaban algo mucho mejor.

A su vez, estuvieron quienes en definitiva no les pareció una gran canción, no obstante, están a la espera de que este tipo de uniones entre los cafeteros se sigan presentando, pues no en vano se han convertido en los artistas más representativos de este género musical.

Cabe destacar que igualmente '+57' está dando mucho de qué hablar y es tendencia en las redes sociales, por lo que los fanáticos se están tomando el tiempo de analizar parte por parte esta colaboración, destacando las participaciones de cada uno de los intérpretes.

Es por esta razón que muchos no han dejado pasar por alto las partes del video musical en las que Karol G y Feid han aparecido besándose y mostrando un poco de su relación, la cual suelen dejar en privado, ni tampoco han dejado de llenar de elogios la belleza de Maluma, quien apareció con el cabello largo, pues esto fue grabado antes de su radical cambio de look.

muy bueno +57 la vdd — Estefanía (@pangolita_) November 8, 2024

Le tenía más fe a +57 pero muyy suave — nukim'' happy is coming (@btssafetyzone) November 8, 2024

Lo unico bueno de +57 fue DFZM y bless los demas suenan igual 🥱 — 𝐓𝐨𝐱𝐢𝐜𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧🖤 (@QueenLeilaa__) November 8, 2024

Lo mejor de +57 fue todo el contenido que nos dio Karol G y Feid😍😍 — Almeja🤍 (@Aleja02071) November 8, 2024

Pa’ la buena suerte tanguita amarilla 🔥🔥🔥😌🤩



Uffff KAROL G ROMPIÓ!!!!!



+57 OUT NOW

+57 COLOMBIA GANG

KAROL G pic.twitter.com/3Qm4SHuCFH — FC GPOWER ESPAÑA 🇪🇸 (@FCGPOWERES) November 8, 2024

La voz de Maluma en +57 🫠🫠🤤 — Jessica Velásquez (@jvvb05) November 8, 2024

Colombia en la casa!!🇨🇴😍

+57 Feid

+57 Karol G pic.twitter.com/sm3Z3QmSpx — Jen🇨🇴🤍 (@Nataly200205) November 8, 2024

Va ser muy difícil pero se siguen juntando mas seguido el genero, como ese tema de +57 y le van a dar guerra a avengers 1 — Joel Rodriguez (@Joelrodriguezjm) November 8, 2024

Mira el video musical aquí: