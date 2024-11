Esto se sabe de la canción entre Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Ryan Castro y Blessd

Una de las colaboraciones más esperadas dentro del género del reguetón tendrá lugar: después de que los fanáticos lo pidieran casi que a gritos y del éxito de los artistas de nuestro país a nivel internacional Karol G , Maluma , J Balvin , Feid , Ryan Castro y Blessd se unieron en una canción que desde ya promete mucho.

Y es que en lo urbano los cantantes cafeteros marcaron historia en la industria, pues no solo sacaron estos ritmos de esa marca puertorriqueña y dominicana, sino que fueron fundamentales para que estos llegaran a lugares del mundo que antes no se hubiese pensado.

J Balvin es considerado como uno de los reguetoneros más importantes, de la talla de Daddy Yankee, Don Omar y Wisin & Yandel, dado que fue clave para que los colombianos se abrieran un espacio dentro de este género y rompió varios récords internacionales. Además, fue el primero en atreverse a salirse de los esquemas y estereotipos de este tipo de artistas para darle una marca personal.

Por otra parte, Karol G se ha vuelto en una de las artistas latinas más relevantes en la industria musical, pues su gira de estadios fue un completo éxito alrededor del mundo. A su vez, ha logrado ser reconocida como 'La Mujer del Año' e imponerse en las diversas listas.

Canción Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Ryan Castro y Blessd

En medio de todos estos éxitos en los que los colombianos han sido protagonistas y no han parado de cosechar logros, los cantantes decidieron sorprender a sus fanáticos al anunciar que harán una colaboración que ya tendría nombre y fecha de estreno.

Con una publicación en Instagram, Karol G fue la encargada de dar a conocer esta noticia, ya que de acuerdo a lo escrito por ella la canción entre estos artistas cafeteros se llamaría '+57', haciendo alusión al indicativo que le corresponde a nuestro país.

Asimismo, reveló que la fecha de estreno de este tema musical, del cual todos los fanáticos están a la expectativa, será el próximo jueves 7 de noviembre de 2024, aunque los seguidores ya pueden hacer un pre-save de esta.

Hasta el momento, Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Ryan Castro y Blessd solo han hecho pública la parte del tema musical en el que el intérprete de 'Mi gente' menciona a todos los que participan de la colaboración.