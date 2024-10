Karol G reconstruyó el colegio de Medellín en el que estudió: Esta es la cifra que se invirtió

Carolina Giraldo, más conocida en la industria artística como Karol G , vuelve a ser noticia y no necesariamente por algún espectáculo que ofreció o por un premio que recibió, sino por una noble causa. La intérprete de 'Mañana será bonito' regresó al Colegio Arenys de Mar de Medellín, institución educativa en la que cursó sus primeros años de vida, para mostrar cómo quedó la reconstrucción que llevó a cabo su fundación 'Con Cora'.

Es necesario mencionar que este proyecto inició en 2022, cuando el plantel se vio gravemente afectado por las fuertes lluvias en la ciudad, ya que colapsaron el muro de contención. Además de los arreglos, también se agregaron nuevas instalaciones, tal es el caso de un salón de tecnología que contaba con todos los equipos necesarios y la ampliación de la cancha deportiva.

La fundación “Con Cora” de Karol G

Impulsa de manera benéfica a escuela de Medellín, Colombia. Esta acción impulsa de manera más eficaz la educación para más de 600 estudiantes de la zona.



Asimismo, se embellecieron los espacios con ayuda de artistas locales y se ofrecieron talleres educativos para que los estudiantes crezcan académicamente y también en el ámbito espiritual. Se sabe que la inversión oscila el millón de dólares, es decir, aproximadamente cuatro mil millones de pesos.

Karol G y la reapertura de su colegio en la capital antioqueña

La paisa estuvo en la actividad no solo para recordarles a los alumnos la importancia de estudiar, sino también para cantar junto a ellos su exitoso tema musical 'Si antes te hubiera conocido'.

"Me siento orgullosa de ser parte de este proyecto y de contribuir al cambio positivo en una comunidad tan cercana a mi corazón", mencionó durante el evento.

La Fundación Con Cora fue creada en 2021 por la colombiana y busca ayudar a las comunidades más vulnerables, de manera que ha podido impactar la vida no solo de los niños, sino también de mujeres privadas de la libertad, madres solteras, y personas en otras condiciones.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "una reina, en serio la quiero mucho", "qué gran ser humano es", "felicitaciones por la fundación, esto es algo muy relevante para los jóvenes y adolescentes de Colombia", fueron algunos de los mensajes que se destacaron en la red.