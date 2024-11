Maluma se hizo radical cambio de look: A sus fans les gustó, pero a Miguel Varoni no tanto

Maluma se ha convertido en uno de los cantantes colombianos más queridos en el escenario internacional no solo por su increíble talento, sino también debido a su auténtica personalidad. Aunque ya había anunciado el regreso de su etapa de 'Pretty boy, dirty boy', sorprendió al aparecer en un video publicado en sus cuentas oficiales, pues se le lograba observar con una transformación física que recuerda sus inicios dentro de la industria musical.

Cuál fue el cambio de look de Maluma

Al intérprete de temas como 'Sobrio', 'Felices los cuatro', 'Cuatro babys' y 'Borró cassette' se le vio en un baño mientras sostenía una máquina de afeitar que contenía gran parte de su cabello. Cuando la cámara enfocó su rosto, todos se pudieron percatar de que tenía la cabeza rapada, un estilo particular de los reguetoneros en los 2000 y que le hizo generar recordación entre sus admiradores.

"Lo que ustedes me pidieron 'Cosas pendientes' 21/11 +Pretty +Dirty", fue el comentario que puso el artista junto al clip que ya recoge más de 43 millones de reproducciones y múltiples elogios de sus fans: "¿Por qué todo te queda bien? Yo me rapo y la gente me pregunta si estoy enfermo", "¡La raya! De los tiempos de 'Magia'", "mi vida empieza a mejorar desde aquí", "Maluma pelón... Dios mío", "modo calvito súper divi", son algunos de los mensajes que se destacan.

A pesar de que muchos quedaron satisfechos con su nuevo estilo, hubo una persona que no quedó contenta. Se trata de actor Miguel Varoni, quien ha revelado en varias oportunidades que le gustaría parecerse al cantante antioqueño y hasta se ha sometido a ciertos procedimientos para estar cada vez más cerca a su anhelado sueño.

El protagonista de Pedro El Escamoso escribió en la plataforma con buen sentido del humor: "¿Y entonces? Todo lo que hice para parecerme a usted y ahora se rapa. Pero belleza... ¿Qué hago? Yo no tengo su cara. Dios, Dios!!!", mencionó.

Su aporte ha generado muchas risas entre los usuarios de Internet, quienes han seguido de cerca este proceso de ser lo más leal posible a Juan Luis Londoño.