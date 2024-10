Ryan Castro sufrió la persecución de un empresario en Ecuador: Así fue el angustiante momento

Ryan Castro sigue posicionándose en el extranjero como uno de los artistas urbanos con mayor proyección gracias a la gran acogida que han tenido canciones como 'Mujeriego', 'Noche en Medellín', 'El ritmo que nos une', 'Quema' y 'Monastery'. Recientemente, 'El Cantante del Guetto' ofreció una entrevista para el podcast 'Algarete con Tash', en el que contó una tenebrosa experiencia que vivió en el exterior.

¿La vida de Ryan Castro estuvo en riesgo?

El intérprete reveló que la experiencia que le hizo vivir más adrenalina tuvo lugar en Ecuador, pues tenía programados dos conciertos, uno en Guayaquil y otro en una ciudad cercana. El problema se originó cuando viajaban por carretera, dado que se percataron de que los estaban siguiendo a una gran velocidad, lo que lo preocupó tanto a él como a todo su equipo.

"Íbamos a 200 y nos estaban persiguiendo. No sabíamos si nos iban a matar o lo que sea (...) Hubo una falta de comunicación entre los dos empresarios porque uno me compró las dos fechas. Para ese tiempo yo tenía mi proyecto muy desorganizado", señaló.

Asimismo, explicó que como no tenía en orden su trabajo firmó el contrato con un empresario, quien le pidió participar en ambos espectáculos; sin embargo, no contaba con que él le vendería la otra fecha a un colega.

"En el contrato decía que yo tenía que cantar una hora, pero mi show dura 45 minutos, entonces yo canté eso y me bajé para la otra presentación", añadió.

Luego dijo que iban alrededor de cuatro personas acompañándolo y que pensó seriamente tirarse del vehículo. Además, agregó que, cuando se detuvieron, tuvieron que correr hacia un "monte" porque estaban muy atemorizados por la situación.

Muchos usuarios de Internet empezaron a especular sobre el lugar en el que pudieron ocurrir los hechos, por lo que salió a colación Santo Domingo; no obstante, esta información no fue confirmada: "si fuera en otro país te digo 'nah, eso es falso', pero como soy de Ecuador, eso pasó al 100%", "es que a dónde se va a mater", son algunos de los mensajes que se leen.

