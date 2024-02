Ryan Castro tuvo un fuerte accidente en la vía Las Palmas, de Medellín: esto le sucedió al artista

Este 17 de febrero de 2024, Ryan Castro sufrió un choque en un vehículo en la vía que conecta a Medellín con Rionegro, en la doble calzada conocida como Las Palmas, en donde viajaba como copiloto.

A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos de cómo quedó la camioneta roja, de alta gama, en la cual se encontraba el 'Cantante del ghetto' en lo que se podía observar el accidente que ocurrió al golpearse contra un poste, en el que uno de los letreros se cayó a la carretera.

Hasta el momento no se conocen muchos detalles de lo sucedido con Ryan Castro en este choque, no obstante, se observó que no hubo otros vehículos implicados.

El reguetonero Ryan Castro sufrió un incidente de tránsito en Las Palmas cuando iba de copiloto en una camioneta que terminó contra una cámara de reconocimiento de placas.



Por fortuna, él y el conductor están fuera de peligro. pic.twitter.com/hmR11UW4g1 — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) February 17, 2024

No obstante, Érika Zapata, de Noticias Caracol, estuvo en el lugar de la noticia y reportó a los colombianos lo que ocurrió con el cantante en medio de este choque con el cual los fanáticos del 'Cantante del guetto' quedaron preocupados.

¿Qué le pasó a Ryan Castro en el accidente en Las Palmas?

De acuerdo con la periodista, Ryan Castro quedó ileso y lo dicho por las autoridades fue que: "chocó con un objeto fijo y el vehículo sufrió de diversas afectaciones". De esta manera, se da un parte de tranquilidad para los fanáticos del arista, quienes se impactaron ante las imágenes que circularon en redes sociales.

Cabe destacar que los daños solo se presentaron en el vehículo, al cual se le rompió una gran parte delantera, pues ni el artista urbano ni sus acompañantes sufrieron golpes. A su vez, no se saben las causas que generaron esto.

Hasta el momento, Ryan Castro no ha dado ningún tipo de declaración con respecto a este accidente, sin embargo, sus fanáticos ya tienen la tranquilidad de que no le pasó nada y tan solo fue el susto de la escena, la cual pareciera mostrar algo aparatoso, pero que no causó afectaciones a los implicados.

Ryan Castro, cantante de música urbana, estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la vía que comunica Medellín con Rionegro. El artista, que viajaba como acompañante, salió ileso.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/kAtYCm8xPV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 17, 2024