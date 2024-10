Nicolás Arrieta recuerda que lo sacaron por la fuerza del concierto de Ryan Castro: inédito video

Nicolás Arrieta es invitado a Los Enredados, el formato de Caracol Televisión y La Red en el que varios famosos se han sincerado acerca de los temas más privados, polémicos y virales que se dicen sobre ellos en redes sociales.

En esta ocasión, el creador de contenido menciona varias de sus peleas y se refiere específicamente al episodio que protagonizó en el concierto de Ryan Castro en Bogotá, donde varios asistentes filmaron el momento en el que el equipo de logística lo sacó a la fuerza.

Lo cierto es que se presentaron muchos rumores al respecto y los fanáticos del artista urbano especularon en redes sociales sobre lo sucedido realmente, por eso, ahora en Los Enredados, el creador de contenido explica su punto de vista.

Nicolás Arrieta muestra un video inédito del concierto de Ryan Castro

Dialogando con los presentadores del formato, el hombre explica que no es tan alto e insiste con la frase “yo soy chiquito”, razón por la que no entiende la decisión de sacarlo entre tres personas del lugar en el que estaba sucediendo el evento y denuncia un presunto “abuso de la fuerza”.

“¿Por qué me tienen que agarrar entre tres?, me tenían ahorcado, casi me matan y todo por grabar”, asegura mientras que muestra un video nunca antes visto en el que se puede observar a varios hombres sujetándolo con fuerza.

Acerca de la razón por la que estaba en el Movistar Arena dice que Ryan lo invitó y cuando iniciaron los problemas les pidió a los miembros de logística que le dieran cinco minutos, ya que solo quería grabar un poco y se iría.

“Estoy apoyando a un pana que me encanta, lo veo desde que tenía 50 personas en un bar de la 85”, explica y finaliza revelando que envió un Derecho de Petición para poder identificar quiénes son los miembros del personal de logística que estuvieron involucrados.