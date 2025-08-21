Publicidad

“Eres conflictiva y metes cizaña” Tina recibe críticas en Alpha y cuestionan su cercanía a Eleazar

Justo antes del cambio de capitanía en Alpha, Tina soporta comentarios negativos de Manuela, quien cree que ella arruinó la armonía del equipo. Gero y Lucho también se quejan.