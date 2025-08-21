“Eres conflictiva y metes cizaña” Tina recibe críticas en Alpha y cuestionan su cercanía a Eleazar

En el capítulo 35 del Desafío Siglo XXI, la tranquilidad del equipo Alpha se rompe cuando Manuela decide sincerarse frente a todos. La competidora asegura que desde la llegada de Tina la dinámica del grupo cambió y que su cercanía con Eleazar, el capitán, genera preocupación.

Alpha no soporta a Tina

“Con todo respeto, tienes una energía supremamente imponente, y no estoy diciendo que me lo tome personal. Impone, mandas. Eleazar ha sido un excelente capitán y ha tomado decisiones acertadas, pero me preocupa que esa imparcialidad se pierda debido a lo que está pasando entre ustedes”, le dice Manuela frente a la escuadra.

Eleazar responde de inmediato y asegura que sus decisiones no han estado influenciadas, aunque admite que es normal que un hombre preste más atención a la persona que le gusta.

Lucho también se suma a las críticas. “He estado inconforme con las decisiones de Eleazar, y ahora Tina dice que soy un niño, pero yo siento que eres una persona conflictiva y que metes cizaña. Por eso no te dirijo la palabra”, afirma con dureza.

Tina, visiblemente incómoda, responde: “Yo no tengo nada contra ti, Lucho, nada me interesa. Acá no se puede opinar porque si yo digo algo, les disgusta”. Sin embargo, Gero interviene y la enfrenta: “No se trata de que no hables, es que aprendas a callar y ser respetuosa”.

Cambio de capitán en Alpha

En medio de los reclamos, sale a flote lo que realmente quiere gran parte de la escuadra: un cambio de capitanía. Leo toma la palabra y confiesa: “Yo nunca he buscado ser capitán, pero hay inconformidad con tu rol”.

Finalmente, Eleazar acepta la decisión del grupo y comenta: “Me siento orgulloso de que la capitanía llegue a los brazos de Leo. Me gustó haber sido capitán el tiempo que lo fui”, asegura, dando paso a un nuevo liderazgo en Alpha.

