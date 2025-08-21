Golazo de Gero en el Desafío le recordó a más de uno a Juan Pablo Ángel: de tal palo, tal astilla

Gero se ha convertido en uno de los participantes más destacados del Desafío del Siglo XXI gracias a su agilidad, fuerza y el compromiso que tiene con el juego. El cantante llamó particularmente la atención en el capítulo 35 del reality debido a su participación en el Box Rojo.

Los equipos se enfrentaron a una prueba en la que tenían que mostrar sus habilidades para jugar fútbol, pues tenían las manos atadas a la espalda y debían anotar puntos con los pies en el arco que llevaba el nombre de sus respectivos equipos.

Lejos de sentirse intimidado por el tamaño de sus contrincantes, Gero marcó un “golazo” que rápidamente fue celebrado por sus compañeros de Alpha, quienes destacaron su agilidad para evadir a sus contrincantes y la puntería a la hora de lograr el punto.

Andrea Serna felicitó a Gero por su golazo en el Desafío

Al finalizar el encuentro deportivo, la presentadora se reunió con los Súper Humanos para conversar sobre los momentos más llamativos de la contienda, por lo que salió a colación el rendimiento de Gero y todo lo que ha aprendido de fútbol gracias a su papá, Juan Pablo Ángel.

“En otros momentos del partido, ustedes me van a decir si están de acuerdo con lo siguiente: la sangre es la sangre. El golazo de Gero al principio… Gero, dime la cara que habrá hecho tu papá, Juan Pablo Ángel, viendo esa anotación”, preguntó de forma jocosa.

Al respecto, el artista confesó que tuvo muy presente a su progenitor cuando estaba llevando a cabo la jugada: “Lo tuve en la cabeza todo ese rato, ese momento, ese gol es para él”.

Esta no es la primera vez que Gero deja una buena impresión en la conductora del programa y sus compañeros. Antes de que se desintegrara Beta, Gero fue felicitado por haber hecho una pista de agua en el menor tiempo posible. Cuando le preguntaron su motivación para lograr esta hazaña, el joven confesó que era debido a que en la escuadra azul no habían podido alimentarse adecuadamente y necesitaban reivindicarse en el terreno de juego para demostrar que se mantenían fuertes en el juego.

