¿Nicolás Arrieta vuelve a involucrarse en una pelea?: Así habla de sus polémicas

Nicolás Arrieta es el invitado de esta ocasión a Los Enredados, el formato de Caracol Televisión y La Red, en donde toca diferentes temas relacionados con sus polémicas y la manera en la que se relaciona con otros influenciadores.

¿Nicolás Arrieta revela cuánto dinero gana como creador de contenido?

Durante la entrevista, el influenciador afirma que vive del aire y que, realmente, se sube más a Transmilenio de lo que las personas creerían. De la misma forma, asegura que podría irse de redes en cualquier momento.

Nicolás Arrieta le manda tremenda pulla a Epa Colombia y Yina Calderón

Adicionalmente, comenta que no es una persona que cree contenido a partir de la vida de los demás o comentando chismes, por lo que menciona justo dos comentarios que las polémicas instagramers: Yina Calderón y Epa Colombia mencionaron acerca de Westcol.

Nicolás Arrieta dice que La Liendra le tiene "miedo"

Al hablar acerca de su polémica relación con La Liendra, asegura que el hombre le tiene miedo y que esta es la razón por la que no ha aceptado tener una segunda pelea de revancha ahora que está mejor preparado.

Nicolás Arrieta recuerda que lo sacaron por la fuerza del concierto de Ryan Castro

Dialogando con los presentadores del formato, el hombre explica que no es tan alto e insiste con la frase “yo soy chiquito”, razón por la que no entiende la decisión de sacarlo entre tres personas del lugar en el que estaba sucediendo el evento y denuncia un presunto “abuso de la fuerza”.

“¿Por qué me tienen que agarrar entre tres?, me tenían ahorcado, casi me matan y todo por grabar”, asegura mientras que muestra un video nunca antes visto en el que se puede observar a varios hombres sujetándolo con fuerza.

