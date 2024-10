Amara qué linda muestra sin filtro su personalidad: ¿Qué oculta detrás de las redes?

En esta nueva entrega de Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red Amara Qué Linda recuerda cómo conoció a su novio actual y se confiesa sobre un aspecto de los hombres que no le gusta y que de hecho la hace alejarse.

En primer lugar, revela que "se tiró con toda a ganar" para involucrarse con Yamid, pues fue muy directa con él sobre su interés de ser su novia. Luego cuenta que él le pidió una foto, tal como sus demás seguidores, y ella se quedó esperando durante mucho tiempo para que la subiera en sus redes y empezar a interactuar.

Ahora, en Los Enredados, esta joven influenciadora de tan solo 21 años dice que tiene una "relación tóxica" con sus detractores, aunque está acostumbrada debido a que alcanzó la fama en el mundo digital a muy corta edad. "Al principio era muy duro para mí, pero lo superé gracias a mi hermano mayor porque siempre me explicaba todo", explica, haciendo referencia a Ami Rodríguez.

Además, recuerda una experiencia en la que confrontó a un hater, quien en realidad era el padre de una seguidora. Todo sucedió un día en que ella estaba trabajando en un parque de atracciones grabando contenido audiovisual para una marca y la pequeña le pidió una foto, pero al decirle que esperar una segundo, el hombre reaccionó mal y le gritó: "antipática y desagradecida".

Entre una de las cosas que no todos los fanáticos de Amara qué linda conocen, la creadora de contenido explica que desde muy niña tuvo unos problemas que afectaron su salud y que hicieron que estuviera bajo la lupa, ya que desde los tres años experimentó convulsiones.

"Me dicen que yo me tomaba eso y olvidaba lo del día anterior", comenta la joven, quien destaca que esto era en parte por un jarabe que le envió el médico para lidiar con sus síntomas y evitar que estos fueran peores, recalcando que le mencionaron que no era epilepsia.

Al explicar de qué le dijeron al respecto, Amara qué linda recalca: "me diagnosticaron síndromes convulsivos no diagnosticados porque todo salía bien, pero yo convulsionaba muy seguido". Dado que su memoria se veía afectada por esto, uno de sus únicos recuerdos de infancia está relacionado a cuando se fracturó la clavícula.

Teniendo muy claro que como figura pública está expuesta a todo tipo de comentarios, esta influencer cuenta que en el pasado le han inventado relaciones sentimentales con varias personas, como con El Brayan. Inclusive, revela que desde que se hizo reconocida, la han señalado de ser homosexual, a pesar de que no es cierto: "Hay una creencia en redes, dicen que soy lesbiana y lo aseguran, pero no".

Por otra parte, Amara comenta que no tiene problema con ser abierta sobre sus parejas y lo que viven, aunque siempre busca la forma de ocultar ciertos detalles. Adicionalmente, explica que cree que es importante ser transparente con sus seguidores y aún más si está atravesando momentos difíciles por una ruptura: "Soy muy abierta con la tusa porque es un proceso que todos pasamos en algún momento, pero nunca doy los motivos de por qué terminé con la persona. Así hayamos quedado bien o mal, es la lealtad que hubo dentro de la relación".

Por último, la hermana de Ami Rodríguez dice que tiene claro que jamás "echaría al agua" a su expareja ni nada similar. En su corazón no está la venganza como la de Shakira.