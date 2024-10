Amara Qué Linda responde sin filtro a los señalamientos de ser "lesbiana"

Amara Qué Linda es una de las influenciadoras más jóvenes y exitosas en Colombia, pues con tan solo 21 años ha logrado convertirse en una sensación en redes sociales gracias a sus videos de YouTube, plataforma que la llevó a la fama desde 2014. Ahora, esta generadora de contenido cae en Los Enredados, el pódcast de Caracoltv.com y La Red , y se sincera sobre su vida personal y polémicas que ha afrontado.

Teniendo muy claro que como figura pública está expuesta a todo tipo de comentarios, esta influencer cuenta que en el pasado le han inventado relaciones sentimentales con varias personas, como con El Brayan. Inclusive, revela que desde que se hizo reconocida, la han señalado de ser homosexual, a pesar de que no es cierto: "Hay una creencia en redes, dicen que soy lesbiana y lo aseguran, pero no".

Por otra parte, Amara comenta que no tiene problema con ser abierta sobre sus parejas y lo que viven, aunque siempre busca la forma de ocultar ciertos detalles. Adicionalmente, explica que cree que es importante ser transparente con sus seguidores y aún más si está atravesando momentos difíciles por una ruptura: "Soy muy abierta con la tusa porque es un proceso que todos pasamos en algún momento, pero nunca doy los motivos de por qué terminé con la persona. Así hayamos quedado bien o mal, es la lealtad que hubo dentro de la relación".

Por último, la hermana de Ami Rodríguez dice que tiene claro que jamás "echaría al agua" a su expareja ni nada similar. En su corazón no está la venganza como la de Shakira.

Amara Qué Linda revela por qué le cae mal Ángela Aguilar

Durante la transmisión en vivo del programa, Amara demuestra su personalidad y acepta que la intérprete de 'Dime Cómo Quieres' y 'Qué Agonía' no es de sus afectos e incluso la bloquearía en redes sociales, pues sus declaraciones en una entrevista la hicieron darse cuenta de que no estaba de acuerdo con ella.

"Me pasa algo muy chistoso porque yo me tomo todo súper personal. Una vez vi una entrevista de ella donde hablaba mal de Karol G , y me molesté. Ahí me cayó mal y me cerré", expresa la joven, quien es toda una celebridad en el mundo digital y nada más en YouTube tiene más de 17 millones de seguidores.

Adicionalmente, Amara explica que no podía creer en sus palabras porque últimamente Karol G está dejando en alto a Colombia en todo sentido. "Me ofendió", asegura.