Amara Qué Linda confiesa por qué no le agrada Ángela Aguilar: "Me ofendió"

Amara Qué Linda se convierte en la novena invitada de Los Enredados, el pódcast de Caracoltv.com y La Red , en el que personalidades de la farándula se destapan y hablan sin filtro de los temas polémicos que los han rodeado. En esta oportunidad, la joven influenciadora y YouTuber se sincera sobre una de las cantantes más relevantes de los últimos años: Ángela Aguilar , hija de la leyenda mexicana Pepe Aguilar y actual esposa de Christian Nodal.

Amara Qué Linda revela por qué le cae mal Ángela Aguilar

Durante la transmisión en vivo del programa, Amara demuestra su personalidad y acepta que la intérprete de 'Dime Cómo Quieres' y 'Qué Agonía' no es de sus afectos e incluso la bloquearía en redes sociales, pues sus declaraciones en una entrevista la hicieron darse cuenta de que no estaba de acuerdo con ella.

"Me pasa algo muy chistoso porque yo me tomo todo súper personal. Una vez vi una entrevista de ella donde hablaba mal de Karol G , y me molesté. Ahí me cayó mal y me cerré", expresa la joven, quien es toda una celebridad en el mundo digital y nada más en YouTube tiene más de 17 millones de seguidores.

Adicionalmente, Amara explica que no podía creer en sus palabras porque últimamente Karol G está dejando en alto a Colombia en todo sentido. "Me ofendió", asegura.

