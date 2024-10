Kevyn revela si Natalia lo felicitó por haber sido el ganador del Desafío 2024

El Desafío 2024 llegó a su fin y Kevyn se convirtió en el feliz ganador junto con su refuerzo Guajira, después de una intensa última prueba en la que se enfrentaron a Darlyn y Sensei . Ahora, en Los Enredados, esta dupla realiza declaraciones explosivas sobre todo tipo de temáticas relacionadas con el programa y sus vidas privadas.

Durante la sección en la que los invitados deben responder a memes, el deportista proveniente de Puerto Boyacá defiende su título como campeón y dice que se lo merecía, que "la infidelidad ya pasó" y que este no debe ser un factor que afecte sus logros en reality.

Kevyn revela si Natalia lo felicitó por ser el ganador del Desafío 20 Años

La presentadora del podcast recuerda que durante una cena de los últimos capítulos del programa, había un ambiente bastante tenso y que incluso recibieron información en la Gran Final, Natalia no se le acercó a Kevyn en ningún momento.

Rúa se sorprende de lo "bien enterados" que están los periodistas y dice: "Con todos nos saludamos, pero ella no se acercó. Ya es su personalidad y cada uno da lo que siente y lo que tiene".

Por su parte, Guajira, refuerzo del campeón, es contundente y expresa: "¿Para qué se iba a acercar? Cuando la boca habla, los ojos tienen vergüenza".

Guajira responde el mensaje de Aleja sobre si realmente ganaron por suerte

Cabe recordar que la caldense se pronunció en las historias de su cuenta oficial de Instagram y dijo: "Acá estuvieron a un pelo Darlyn y Sensei , así que finalmente las definiciones siempre, como ustedes dicen, tienden a tener un poco de suerte y bueno, me alegra mucho por Kevyn, Guajira también, porque se sabe que es un sueño de ella y de él y bueno, si llegaron ahí pienso que es más que merecido".

Con respecto a las palabras de la exdesafiante, Guajira explica que la suerte no es necesariamente algo negativo: "El año pasado sí hubo un poco de suerte para mi compañera, y eso no significa que no se lo merezca. Esta vez también hubo suerte para los dos porque las duplas estábamos ahí y el universo se alineó para nosotros".