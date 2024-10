Kevyn estalla contra Natalia y le responde a sus acusaciones de ser "mal padre"

Kevyn, ganador del Desafío 2024 y su refuerzo Guajira, siguen dando de qué hablar en redes sociales después de su triunfo, pues en Los Enredados se destapan sobre todo tipo de temas, en especial los más polémicos que los rodearon durante la competencia y sus vidas privadas.

En la nueva entrega del podcast de Caracoltv.com y La Red , el joven de Puerto Boyacá decide romper el silencio sobre unas declaraciones de Natalia con respecto a su rol de papá con Matías.

Mira también: ¿Busca la reconciliación? Kevyn revela cómo se encuentra la relación con su expareja

Durante uno de los capítulos del reality, la bogotana dijo que "se había estrellado" con la realidad , porque en el break que tuvieron antes de la Etapa Dorada, se dio cuenta de que "la que cuidaba del hijo era la mamá, ni siquiera es él", y que no estaba lo suficientemente atento de él.

Kevyn le responde a Natalia por sus críticas a su rol como padre

En la entrevista de Los Enredados, Kevyn no se queda con nada y es contundente al defender su rol como papá y lo mucho que cuida y quiere a Matías. Estas son sus palabras.

Publicidad

"No sé cuánto tiempo me conoció como para decir eso... ¿Unos días? No creo que pueda opinar mucho del tema. Mi hijo va a cumplir 9 años y a cada pista que salía lo nombraba, corría por él, estaba pendiente por él. Es un amor grande como para que una señorita, que no me conoce afuera, hable de lo que no sabe".

Guajira también opina del tema y en exclusiva dice: "Puedo dar fe de que le hace videollamada dos o tres veces al día y está pendiente de todo lo que necesita. Lo que dicen es fake, yo sí lo conozco muy bien y puedo decir".

Publicidad

"Pero bueno, si ella se siente muy importante utilizando mi nombre en su boca, que lo siga haciendo", finaliza Kevyn y da cierre a este tema en Los Eredados.

Te puede interesar: ¿Un desplante de Guajira a Sensei? Nos metimos al celular de Guajira y esto fue lo que encontramos

Aquí puedes ver la entrevista completa: