Natalia le cuenta a Madrid cómo era Kevyn fuera del Desafío: "me estrellé horrible"

Natalia aprovecha estar con Madrid para confesarse sobre su relación con Kevyn, especialmente porque la exdesafiante tiene un noviazgo con Galo a quien conoció en la Ciudad de las Cajas. En esto, la entrenadora online menciona que el guarda de seguridad siempre le coqueteaba cuando estaban en Alpha, pero que era muy estratégico al saber dónde estaban las cámaras y cómo podía ocultarse de las mismas.

Por otra parte, también comenta que al enfrentarse al break del reality se percató de que él no cuidaba de su hijo como tanto decía, sino que era su pareja quien velaba por el pequeño, lo cual terminó de desencantarla.

Natalia y Kevyn: qué pasó entre los dos desafiantes

Darlyn la ayuda asegurando que es una situación complicada y, en forma de broma, el Director Técnico del equipo le pide que le diga de quién se trata “para eliminarlo de primero”. Por eso ella menciona a Kevyn y le cuenta al futbolista que tenía novia afuera de la producción.

El hombre escucha la historia y se ríe diciéndole que se dejó convencer por “una trampa más vieja que el Desafío”, refiriéndose a que él dijo que no estaba bien con su pareja. Debido a esto, la competidora le da la bendición a Alejo para que lo saque del reality de los colombianos.

Por otro lado, ella comenta que no ha tenido la oportunidad de hablar con la exnovia del jugador, no obstante, dice que lo haría si pudiera y entre las cosas que le diría sería que le hizo un favor, ¿al meterse con Kevyn?

La versión del semifinalista en el equipo ‘Pibe’ es diferente, allí él le cuenta a Karoline que pensó en tener algo con ella una vez salieran a la vida real, sin embargo, la situación no fluyó de la manera que pensaban, a pesar de todo confiesa que la quiere porque “ha sido bien con él”.

Al referirse a su ahora expareja menciona que no ha podido hablar con ella y aunque no se arrepiente de lo que pasó en la competencia, sí sabe que debió hacer las cosas de una forma distinta, ya que no está orgulloso de lo mucho que la lastimó.

El 'Tino' lo coqueteó a Natalia en el Desafío

Durante el capítulo 85 del Desafío 2024, el 'Tino' Asprilla llamó particularmente la atención debido al gran interés que demostró en Natalia, integrante de su equipo azul. El exfutbolista no solo se emocionó ante la idea de dormir juntos, sino que también le propuso bañarse acompañado de ella y hasta darle un beso cuando lleguen al terreno de juego para así darle celos a Kevyn.

La Súper Humana tomó la situación con muy buen sentido del humor y aseguró estar dispuesta a seguir cada una de las indicaciones de su capitán.