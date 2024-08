¿Qué pasó con la exnovia de Kevyn?: esto revela el semifinalista del Desafío

En el capítulo 85 del Desafío se revela que las cosas entre Kevyn y Natalia no continuaron como ninguno de los dos esperaba y por eso ella asegura que si pudiera hablar con la novia del desafiante le diría que “le hizo un favor”.

Se forman los nuevos equipos comandados por el ‘Pibe’ y el ‘Tino’, en donde cada uno de ellos habla acerca de algunos detalles de su vida personal. Es entonces cuando Rúa es cuestionado por Karen y Karoline, quienes quieren saber qué ocurrió en su vida amorosa.

De la misma forma, las mujeres cuestionan acerca de lo sucedido con su exnovia una vez llegaron a sus casas y por eso él dice que no ha podido hablar con ella y tampoco la buscó. A pesar de que no se arrepiente de lo que pasó con Natalia en el reality de los colombianos, sí opina que debió hacer las cosas de una manera distinta.

Dónde está la exnovia de Kevyn del Desafío

Durante la honesta charla, el atleta dice que “prefiere que esté por allá” refiriéndose a Estados Unidos, donde vive ahora después de proponerle a él que se fueran juntos. El originario de Puerto Boyacá aceptó que aún la quiere, no obstante, hizo algo que no estuvo nada bien.

No está orgulloso de sus decisiones e insiste en que la mujer que fue su pareja por varios años “es un amor”, por eso le duele todo el daño que le hizo y tiene claro que en algún momento tendrán una conversación: “claro que le voy a pedir disculpas, le voy a pedir perdón porque se lo merece”.

