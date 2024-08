¿Natalia y Kevyn terminaron? Esta es la razón por la que no se podrían ni ver

Con el regreso de los semifinalistas a la Ciudadela y la unión de los nuevos equipos, el ‘Tino’ les pregunta a los miembros de su escuadra si tienen pareja dentro o fuera del juego y todos se sorprenden cuando Natalia dice que no.

Natalia y Kevyn: qué pasó entre los dos desafiantes

Darlyn la ayuda asegurando que es una situación complicada y, en forma de broma, el Director Técnico del equipo le pide que le diga de quién se trata “para eliminarlo de primero”. Por eso ella menciona a Kevyn y le cuenta al futbolista que tenía novia afuera de la producción.

El hombre escucha la historia y se ríe diciéndole que se dejó convencer por “una trampa más vieja que el Desafío”, refiriéndose a que él dijo que no estaba bien con su pareja. Debido a esto, la competidora le da la bendición a Alejo para que lo saque del reality de los colombianos.

Por otro lado, ella comenta que no ha tenido la oportunidad de hablar con la exnovia del jugador, no obstante, dice que lo haría si pudiera y entre las cosas que le diría sería que le hizo un favor, ¿al meterse con Kevyn?

La versión del semifinalista en el equipo ‘Pibe’ es diferente, allí él le cuenta a Karoline que pensó en tener algo con ella una vez salieran a la vida real, sin embargo, la situación no fluyó de la manera que pensaban, a pesar de todo confiesa que la quiere porque “ha sido bien con él”.

Al referirse a su ahora expareja menciona que no ha podido hablar con ella y aunque no se arrepiente de lo que pasó en la competencia, sí sabe que debió hacer las cosas de una forma distinta, ya que no está orgulloso de lo mucho que la lastimó.

