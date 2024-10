¿Busca la reconciliación? Kevyn revela cómo se encuentra la relación con su expareja

Kevyn y Guajira cayeron en Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red, para hablar sobre los temas más polémicos de su paso por el Desafío 2024 y sus vidas personales, donde, por supuesto, el ganador del reality no dejó por fuera el tema de su expareja.

Cabe recordar que el joven de Puerto Boyacá tenía novia cuando ingresó a la Ciudadela, e inclusive tenían planes de casarse, no obstante, allí se involucró con Natalia y su amorío fue expuesto en televisión nacional. Al final, el romance entre los competidores no prosperó por diferencias que se presentaron en el break antes de la Etapa Dorada y hoy parece que no se pueden ni ver.

Kevyn, del Desafío, se sincera sobre la relación con su expareja

En la transmisión en vivo de Los Enredados, a Kevyn se le pregunta cómo está la situación con su expareja y aunque él intenta divagar un poco, finalmente dice: "No hemos tenido la oportunidad de dialogar. Toca esperar porque fue una ruptura fuerte. Amistad, puede que sí, pero tiempo al tiempo.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

Guajira dice qué pasó con Mai del Desafío The Box 2023

Al reaccionar a los memes que les han hecho en redes sociales, la abogada de profesión comenta qué pasó con Mai , pues la exparticipante del Desafío The Box 2023 aseguró no saber por qué su amiga la dejó de seguir en Instagram, después de que tuvieron una amistad tan especial.

Sin tapujos ni temor a las repercusiones de sus palabras, la deportista responde: "Mai si sabe por qué la dejé de seguir, es solo que no tiene los cojones. Hay códigos entre personas que fueron amigas, que no se haga la loca".

Acto seguido, asegura que no está cerrada a la reconciliación porque "hubo cosas bonitas pero otras incómodas", en su amistad.

