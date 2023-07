Mai confirmó que conocía a Cifuentes antes de entrar al Desafío The Box 2023; esta es la historia

Un de las amistades más comentadas del Desafío The Box 2023 fue la que conformaron Mai y Cifuentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocerse antes de ingresar a La Ciudad de las Cajas. En diálogo con Caracoltv.com, la exintegrante de Gamma y Beta reveló cómo fue el primer acercamiento que tuvieron y cómo reaccionó al descubrir que la excapitana de Alpha también había sido aceptada en la producción de Caracol Televisión.

"Yo entrenaba en Cali en un box que se llama Brutal Box y ahí entrenaba el esposo de Cifu. Cuando empezaron las propagandas de la competencia de Revolution Games en Medellín, él me dijo 'no, compite con mi esposa' y yo bueno, listo, preséntamela, yo vi que ella era una tesa, empezamos a entrenar súper fuerte para la competencia y desde ahí nos hicimos súper amigas, dijimos que íbamos a competir, compartimos el sueño del Desafío entonces nos inscribimos al tiempo, ella no sabía que yo me había inscrito y ella no sabía que yo me había inscrito", expresó la Súper Humana en medio de la entrevista.

Mira también: Aleja motivó a Sara antes de la Semifinal del Desafío The Box 2023: "Nadie nos ha regalado esto"

Adicionalmente, aseguró que al inicio de todo el reality de los colombianos pensó que iba a estar dentro del mismo equipo; sin embargo, con el paso del tiempo se percató de que la historia iba a ser completamente diferente a como la tenía planeada. Cabe aclarar que durante el Desafío de Capitanas, donde Cifuentes llegó de primer lugar, tuvo la posibilidad de escoger de primeras a las integrantes de su equipo; no obstante, decidió darle la oportunidad a otras mujeres de llegar a la casa morada y no a su amiga fuera del reality.

No te pierdas: Yan asegura que Mai se fue del Desafío The Box sintiéndose traicionada por él, ¿qué dice Guajira?

Varios usuarios de Internet han elogiado la bonita amistad que construyeron estas desafiantes, pues constantemente intentaban ayudarse con temas de alimentación y premios a pesar de que jugaban para equipos completamente diferentes.

Publicidad

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.Te puede interesar: Sara se despide de sus compañeras luego de quedar eliminada del Desafío The Box 2023



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?