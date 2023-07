Sara se despide de sus compañeras luego de quedar eliminada del Desafío The Box 2023

Antes de ir rumbo a la casa, Guajira, Juli y Aleja se despiden de Sara en el Desafío The Box 2023 y le desean los mayores éxitos una vez salga de La Ciudad de las Cajas, pues fue la única mujer que no logró cruzar la línea de llegada de la Semifinal que se llevó a cabo en el Box Azul, así como también en el Amarillo.

La creadora de contenido digital expresa que se siente muy afortunada de haber llegado tan lejos dentro del reality de los colombianos y promete aprovechar esta oportunidad como nunca, pues está segura de que se le abrirán más puertas a nivel laboral y personal.

"Sara, tú a tu regreso traías una nueva actitud, renovada, fresca, optimista, déjales algo a ellas de esto para el tramo que van a enfrentar ahora", le pide Andrea Serna a la influenciadora, a lo que ella contesta: "ay, mis muchachas, la verdad súper orgullosa de ustedes, se lo merecen muchísimo. Quiero que me recuerden entonces con esa sonrisa, con esa energía positiva porque ustedes tienen todo para lucirse en lo que queda, déjense sorprender, les va a ir súper bien, van a salir ilesas, victoriosas y de verdad que las felicito".

Posteriormente, las tres mujeres abrazan a su compañera y se alejan lentamente de la zona. Sara, por su parte, menciona que ella se da por bien servida porque está convencida de que cuando regrese a su casa la relación con su familia va a ser mucho más sólida, pues el Desafío le dejó la enseñanza a todos de valorar las cosas sencillas de la vida

Finalmente, la presentadora anuncia oficialmente la eliminación de Sara de la competencia: "tu historia en el Desafío ha terminado".

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?