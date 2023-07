Yan asegura que Mai se fue del Desafío The Box sintiéndose traicionada por él, ¿qué dice Guajira?

Luego de recibir en la casa a Guajira, Aleja y Juli, los participantes del Desafío The Box 2023 aprovechan para celebrar que están a tan solo un paso de la gran final de la producción. Sin embargo, la felicidad se ve un poco nublada cuando Yan recuerda que su excompañera de Beta Mai salió de La Ciudad de las Cajas estando un poco molesta con él.



¿A qué se debe la supuesta molestia de Mai?

La declaración de Yan tiene lugar justo después de que Aleja mencionara que a veces no sentía el apoyo por parte de su equipo, lo que llegaba a desanimarla en las pistas, en especial cuando debía enfrentarse junto a otras mujeres en el temido Box Negro. Yan aprovecha para decir que Mai no se despidió bien de él después de que en la casa azul hicieran votación para saber quién portaría el chaleco.

"Mai se fue muy brava conmigo, ella no se despidió de mí bien (...) La verdad ella no me va a hablar nunca, pero es que o sea ella no se despidió bien de nosotros", señala Yan, de manera que Guajira agrega que hay que darle un poco de tiempo para que procese la información y se dé cuenta de que simplemente fue una estrategia que se hizo dentro del juego.

"O sea, a ella lo que le dolió fue ni siquiera el chaleco sino que tú le hubieses puesto un voto. Uno, tu voto; dos, que ella me dice 'yo le agradezco a Juli que me eligió, que de pronto Cifu no me eligió, que esperaba más de ella porque era mi amiga, pero Beta no ganaba (...) Yo vine a Beta a sumar y ahora siento que me quieren sacar' yo lo hubiese tomado igual, pero el tiempo va a pasar y van a quedar las vivencias y nos vamos a reír de esto", finaliza la excapitana de Gamma.

