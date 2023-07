Aleja motivó a Sara antes de la Semifinal del Desafío The Box 2023: "Nadie nos ha regalado esto"

Sin lugar a dudas uno de los capítulos más esperados del Desafío The Box 2023 fue la Semifinal Femenina en la que se enfrentaron Sara, Guajira, Juli y Aleja. Justo antes de atender el llamado de Andrea Serna en La Ciudad de las Cajas y llegar a los Boxes Azul y Amarillo para la competencia, dos Súper Humanas conversaron acerca de la importancia de no dejarse vencer por las críticas de sus compañeros y empezar a confiar aún más en sus capacidades físicas.

"En este momento todo el mundo nos ve como las débiles, pero pues con la experiencia que he tenido acá, a pesar de que he tenido miedos, los he superado, yo creo que el estar acá nadie nos ha regalado esto porque pues; por ejemplo yo, mira todas las muertes a las que he ido y aquí estoy y si estoy aquí es por algo, no porque sea la más débil. Llenémonos de todo esto para salir a darla toda porque realmente yo estoy cien porciento segura de que sí podemos con esta pista y con muchísimo más", expresó la representante de Omega en medio de la transmisión del capítulo.

Mira también: Yan asegura que Mai se fue del Desafío The Box sintiéndose traicionada por él, ¿qué dice Guajira?

La más reciente eliminada de la producción de Caracol Televisión, por su parte, dijo que estaba completamente de acuerdo con ella y agregó que nunca hizo caso a los comentarios en los que los demás participantes señalaban que ellas habían avanzado en competencia sin hacer el mayor esfuerzo, pues es consciente de que el Desafío no es solo superar las pruebas físicas, sino también estar preparadas mentalmente para aguantar hambre, vivir en la intemperie, alejarse de las comodidades y salir adelante luego de recibir algún golpe dentro de las pistas.

No te pierdas: Desafío The Box: Así se sienten Guajira, Sara, Juli y Aleja tras haberse enfrentado en la Semifinal

"Siempre con la mejor actitud a pesar de que no confían en nosotros, pero yo pienso que nos hemos demostrado que somos capaces también de hacer las pistas", dijo la creadora de contenido digital a modo de reflexión.

Te puede interesar: Sara se despide de sus compañeras luego de quedar eliminada del Desafío The Box 2023



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Super Humanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



Publicidad