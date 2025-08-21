Tensión, lágrimas y patadas en el Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Rojo

Mira también: Golazo de Gero en el Desafío le recordó a más de uno a Juan Pablo Ángel: de tal palo, tal astilla

Mira también: Dani destapa la única tarea que no estaba dispuesta a cumplir como La Elegida del Desafío

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.