Nicolás Arrieta fue captado en intensa pelea en Bogotá, al parecer, bajo los efectos del alcohol

Nicolás Arrieta se ha convertido en uno de los creadores de contenido digital más influyentes de Colombia gracias a su trayectoria en las plataformas digitales y la comunidad que ha consolidado. Recientemente, el joven fue el centro de críticas debido a que se hizo viral un video en el que aparece protagonizando una acalorada discusión con un vecino en Bogotá.

Adicionalmente, muchos usuarios de Internet opinaron sobre el hecho, diciendo de esta forma que al parecer Arrieta se encontraba bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de sustancia.

¿Por qué Nicolás Arrieta estaba peleando en la calle?

De acuerdo con lo que se puede escuchar en el clip, aparentemente la disputa se originó porque el perro del vecino habría mordido a la mascota que estaba paseando Arrieta con su supuesta novia y posteriormente él habría sido lesionado por el mismo animal. Durante el encuentro, Nicolás no solo retó a su contrincante a "solucionar" el problema por medio de golpes, sino que también alcanzó a pegarle en el rostro.

#OPINE. El creador de contenido Nicolás Arrieta fue grabado peleando con un vecino del conjunto residencial donde vive al parecer porque fue mordido por el perro de su oponente.



Por su parte, las mujeres que presentes en el parque siendo testigos del hecho hicieron lo posible por neutralizar la situación para evitar que se saliera de control. El incidente se vio interrumpido por la persona que estaba grabando, quien le solicitó al sujeto de chaqueta azul, identificado como Daniel, dejar las cosas como se encontraban y de igual forma le pidió a Nicolás que se fuera sin causar mayor inconveniente.

La grabación se detuvo sin mostrar cuál fue el desenlace, lo que causó curiosidad en redes sociales. Los usuarios de Internet rápidamente reaccionaron a la noticia y dividieron opiniones, pues mientas unos rechazaban categóricamente la actitud del famoso, otros lo respaldaron, afirmando que es necesario ser responsable con los animales de compañía en los espacios públicos.

"¿Qué les cuesta sacar a un perro agresivo con bozal?", "la gente es muy irresponsable, maleduca a sus animales y después quiere que todos paguemos", "¿son ideas mías o el de negro parecía que estaba bailando bachata?", "en esta ocasión estoy del lado del señor Arrieta", "Colombia parece un país de la edad media. Acá nada evolucionó", son algunos de los mensajes que se destacan.

