Yeferson Cossio pidió que no lo vincularan con supuestas amenazas de muerte a Nicolás Arrieta

A través de redes sociales el creador de contenido digital Nicolás Arrieta denunció que está siendo víctima de presuntas amenazas por parte de un socio del también influencer Yeferson Cossio . Se trata de Numan Pérez, quien ha trabajado en algunos temas de publicidad con el hermano de Cinthia y se destaca por ser un trader de criptomonedas.

Durante los últimos meses, Arrieta se ha popularizado mucho más por hacerle seguimiento a casos de presuntas estafas. Es por ello que decidió reaccionar a una polémica en la que se vieron involucrados los jóvenes, quienes iniciaron un proyecto que al parecer no ha tenido los resultados esperados.

Ante las críticas, Pérez se ha tomados sus cuentas oficiales para hacer algunos comentarios referentes a Arrieta que han sido tomados como amenazas de muerte.

“Saben a quién quiero enfrentar antes del 24 de diciembre, o sea, no deseo ningún regalo de Navidad: A Nicolasito, el youtuber. ¿Qué quiero hacer con él? Que todo lo que él dice a través de una cámara pues me lo sostenga de frente”, dijo Pérez por medio de las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, explicó que solo necesita la ubicación para llegar o hacer que alguien vaya por él, lo que fue recibido por Arrieta como una amenaza, asegurando que tiene “miedo” de lo que pueda ocurrir.

“Yo nunca me le he escondido a este señor. Yo estuve en un evento que fue el Cripto Festival en Colombia, fui speaker en ese festival un montón de tiempo, el tipo no llegó, no esperara que lo hiciera (…) Si van a dar 25 mil dólares por mi ubicación, yo se las entrego”, señaló.



Yeferson Cossio respondió ante la polémica

Cossio apareció en su cuenta de Instagram para referirse a la noticia y afirmar que en ningún momento ha amenazado a su colega.

“Una de las personas con las que yo trabajaba recientemente no hace sino enviarme y etiquetarme en videos de que está amenazando a no sé quién, que le va a dar un tiro en la cabeza y a cosas que me están asociando a esta persona. A mí me parece que soy muy centrado (…) A mí me meten en las polémicas que ustedes quieran, pero es porque me meten”, inició explicando.

Asimismo, señaló que les pidió a sus abogados hacer un comunicado oficial donde lo desvinculen de cualquier problema legal que puedan presentar estos personajes, argumentando que ya no permitirá que dañen su imagen por unas declaraciones que no ha hecho en ningún momento.