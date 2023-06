Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio se reencontraron: así fue el incómodo momento

Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano son dos influenciadores reconocidos a nivel nacional por el contenido que comparten en sus redes sociales y por sus vidas amorosas; incluso ambos tuvieron un amorío durante un tiempo, sin embargo, este no prosperó.

Ahora ambos generadores de contenido vuelven a ser noticia porque, sin saberlo, fueron citados para despedir a su amigo en común, DaniBet, un pronosticador en España. Su reencuentro resultó ser incómodo, pero también gracioso para muchos internautas.

Todo empezó por una broma de Cossio hacia DaniBet donde él tuvo que lamer a un desconocido; esto impulsó al español a planear una venganza para el paisa. El streamer decidió invitar a Yeferson y a Aida con la excusa de despedirlo antes de un viaje, pero su verdadera intención era que se vieran nuevamente y dejar todo el momento grabado en cámara.

El joven planeó esto por el pasado entre ambos personajes de la farándula, pues en años anteriores se desató un escándalo por filtrarse un video de ellos besándose, justo en la época en que Cossio acababa de terminar su relación con Jenn Muriel . Para ese momento, ambos dieron sus versiones de lo sucedido y decidieron separarse, cortando así todo tipo de comunicación.

Según los videos compartidos en redes, en especial en el perfil de DaniBet, Yeferson estaba en casa de su amigo DaniBet junto con su actual pareja Carolina Gómez. A los pocos segundos, se puede ver la llegada de Aida Victoria y sorprendida se presenta diciendo “mucho gusto, su peor error”.

Entre risas y algo nerviosa, Aida expresa su sorpresa y comenta que no recordaba al paisa desde que este la humilló en redes sociales, a lo que Cossio responde cuestionándola y diciendo que "quién la manda a hablar de sus partes íntimas".

No obstante, posteriormente se puede ver a los famosos acercándose a darse un abrazo y demostrando que no hay ningún rencor. Merlano comenta que esperaba una sorpresa de parte de su amigo y no una broma; pues el streamer incluso le silenció las historias de Instagram para que ella no pudiera ver nada.

Tras el encuentro, tanto Cossio como Merlano aprovecharon para crear contenido y sorprender a sus miles de seguidores.