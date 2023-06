Yeferson Cossio de detalles del contrato que tiene con su novia y qué pasa si le es infiel

Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez fueron invitados a ser parte de un stream con DaniBet, un creador de contenido que realiza entrevistas en sus diversas plataformas, en el cual esta pareja habló sobre su relación y lo difícil que ha sido para esta joven lidiar con los fanáticos de Jenn Muriel , quien estuvo diez años con el paisa.

Durante toda la transmisión, este par trató diversos temas, tanto personales como de su noviazgo, y algunas de las anécdotas que han tenido juntos, no obstante, el punto de las redes sociales fue uno de los más llamativos para los fanáticos, dado que el influenciador relató que él fue quien la impulsó a sumergirse en esta industria digital y le enseñó a trabajar a través de la monetización de sus contenidos.

En dicho punto, Yeferson Cossio explicó que en medio de tantas críticas y comparaciones con Jenn Muriel ella decidió cerrar los perfiles que tenía, por lo que él no solo la incentivó a tener unos nuevos, sino que es dueño de estos debido a que son propiedad de una de sus empresas: "ella se gana el 80% de todo lo que vende, el 7% es para el chat center y el 13% es para fundaciones".

Fue por ello que aclaró que para él no es importante lucrarse con el trabajo de los demás, puesto que su interés está en que sus seres queridos puedan salir adelante, por lo que aunque tuvo un camino bastante complicado para convertirse en quien es hoy en día, su enfoque está en que quienes los rodean aprendan de sus conocimientos y generen ingresos.

Sin embargo, en medio de risas, Yeferson Cossio quiso ponerle una pausa al tema que estaban tocando para hacer referencia a una de las cláusulas que tiene el contrato hecho a su novia Carolina Gómez, el cual es con respecto a las cuentas que maneja su empresa.

"Espere yo les cuento lo más chimba, ¿saben una de las cláusulas del contrato?: si me engaña le quito las redes. Yo confío en ella, pero la chimba. Me puede dejar, me puede pelear y todo normal, pero me engaña y chao redes", comentó el creador de contenido mientras que DaniBet y la joven se estaban riendo.

Tras esto, Carolina Gómez trató de defenderse, pues le dijo que ella no lo iba a engañar, mientras que lo empujaba suavemente para evitar que las personas pensaran que es algo que podría suceder.