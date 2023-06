Jenn Muriel habló por primera vez de su ruptura con Yeferson Cossio y confesó si él le fue infiel

En medio de una entrevista para el podcast Radio Divaza, Jenn Muriel se refirió por primera vez a su relación con Yeferson Cossio y los motivos por los que decidieron ponerle punto final a su romance. Adicionalmente, la joven se pronunció sobre los comentarios negativos que le hacen algunos internautas y aseguró que todavía no tiene la oportunidad de conocer personalmente a la nueva novia de Cossio.

El presentador del espacio, Pedro Luis Joao, más conocido como La Divaza en el mundo digital, le preguntó a la influencer la razón por la que terminaron, a lo que ella contestó que tenían visiones opuestas acerca de sus proyectos de vida.

Mira también: Yeferson Cossio causa controversia al confesar la edad de su novia

"Ambos queríamos cosas súper diferentes en nuestras vidas en una relación. Él quería vivir muchas cosas, yo como que siempre he sido súper centrada, siempre he sido de querer una relación súper estable, siempre me lo soñé desde chiquita porque tuve el ejemplo de mis abuelos. Ambos queríamos cosas diferentes, de hecho eso fue público. Él quería probar otras cosas", expresó.

Asimismo, habló sobre la vez que el creador de contenido digital salió con otra persona cuando estaba muy reciente su relación: "Bueno, sí, fue un escándalo porque salió un video (...) Él estaba besándose con otra persona (...) O sea, estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos. De pronto él no lo sintió como infidelidad, pero pues de igual forma eran diez años".

No te pierdas: Yeferson Cossio mostró cómo se vería sin todos los tatuajes de su cuerpo

Publicidad

Por el momento Jenn Muriel se encuentra soltera, pero aclaró que no le está guardando luto a Cossio, sino que está concentrada en trabajar por sus sueños y hacer lo que en realidad le gusta, que casualmente son actividades que llaman la atención de sus seguidores. A pesar de que tiene una comunidad muy saludable y amorosa, Muriel aseguró que en alguna oportunidad sí llegó a recibir comentarios negativos, en donde le decían que era la sombra del polémico influenciador.