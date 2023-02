Yeferson Cossio volvió al barrio donde creció y regaló una gran suma de dinero

Yeferson Cossio creció de una forma muy rápida en redes sociales debido a sus inusuales bromas pesadas, aunque el joven se volvió mucho más viral luego de que decidió operarse para ponerse implantes en sus pechos. Varios de sus videos los realiza con su hermana, quien también es creadora de contenido.

A través de su cuenta personal de Instagram, el influencer colombiano compartió un video en el que muestra cómo fue volver al lugar donde se crió durante su niñez. El momento quedó grabado en su perfil de Facebook, donde muestra con detalles cómo fue su bienvenida.

El barrio en la ciudad de Medellín se llama Popular 1, Cossio llegó en uno de sus carros, junto a varios motociclistas y haciendo un alboroto por las calles del lugar, en el momento empezó a saludar a los habitantes y sus fanáticos, para luego empezar a entregar los regalos que traía con él.

Realizó una dinámica con la gente, la cual se trataba de lanzar una moneda especial al aire, esta tenía dos caras una con un cero y otra con la palabra doble. Todos los participantes iniciaban con 100 mil pesos y tenían la oportunidad de duplicar dicha suma las veces que les saliera el lado de la moneda con el doble, así mismo podían quedarse sin el dinero si aparecía el cero.

En su publicación escribió una reflexión sobre lo sucedido y los motivos que lo llevaron a realizar esta obra de caridad en su antiguo lugar de residencia: "sé que todos ustedes piensan que yo soy de cuna de rico, pues no, a mí me tocó duro, me tocó aguantar hambre y me tocó ver cosas que un niño no debería ver… Estoy muy feliz y agradecido por lo que viví, eso me dio carácter, eso me hizo quien soy hoy en día".

"A los muchachos que son de barrios de escasos recursos, les recuerdo que yo con mucho trabajo pude... Trabajen mucho, estudien mucho, sean muy disciplinados, cada que tengan una oportunidad en la vida tómenla sin miedo alguno, hagan las cosas bien, sean nobles y van a poder darle mejor vida a sus mamás y a sus seres amados", añadió Cossio.

Yeferson Cossio concluyó su mensaje hablando sobre lo importante que es nunca olvidarse de dónde vienen y su pasado, sin importar cómo cambie el destino de cada persona, esos momentos y situaciones son los que van ayudar a forjar el carácter de cada ser humano y el estar agradecido por lo que pase en su vida.