Daniela Legarda recordó a Fabio en el cuarto aniversario de su muerte y se desbordó en llanto

Este 7 de febrero se cumplen cuatro años desde que el reconocido cantante de música urbana Fabio Legarda perdió la vida luego de recibir un impacto de bala en un intento de robo. Por eso, diferentes colegas, amigos y familiares lo han recordado con nostagia. Este fue el caso precisamente de Daniela Legarda, su hermana menor, quien se tomó su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 3 millones de seguidores, para revivir algunos momentos que todavía la siguen marcando.

Según ha expresado en múltiples oportunidades, esta es una fecha que la afecta mucho emocionalmente; no obstante, en esta oportunidad decidió hablar del impacto que el intérprete de 'Otra vez' continúa teniendo en la vida de algunas personas que seguían su trayectoria artística. Al parecer, hubo una oportunidad en la que una amiga cercana le aseguró que vio una foto de Legarda justo cuando estaba atravesando por un momento muy complicado de su vida.

"No sé cómo explicarlo, es difícil de entenderlo, pero señales así nos pasan todo el tiempo. Mi amiga me dice que mi hermano debía tener un alma tan divina y poderosa para impactar su vida y la de todos tanto, que si no fuera por él, ella no estaría aquí hoy", expresó en medio del video que ya recoge más de 80 mil 'Me gusta' en la plataforma.

Diferentes usuarios de Internet se solidarizaron con el momento de duelo por el que aún está atravesando la joven y le mandaron múltiples mensajes resaltando la calidad humana del fallecido artista: "Amén 🙏🏾 gracias por compartir este mensaje con nosotros 🖤🖤 que Dios te siga dando fuerza a ti y a tus seres queridos", "te amo Dani ❤️ te mando mucho amor y luz a tu familia en este día ✨", "él vino a sembrar amor y a dejar un legado eterno, Legarda siempre estará en el corazón de sus fans y estamos muy agradecidos con Dios por habernos permitido conocer a un ser extraordinario como Fabio", entre otros comentarios.

